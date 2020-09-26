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Юношеский симфонический оркестр Башмета отправляется в турне по России

Юношеский симфонический оркестр Башмета отправляется в турне по России
Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под управлением маэстро Юрия Башмета в субботу отправляется в турне по России, сообщили в пресс-службе.

Оркестр выступит в Туле, Санкт-Петербурге, Казани. Завершатся гастроли в Москве в концертном зале "Зарядье" 4 октября.

Оркестр впервые будет выступать в новом составе – в августе закончился большой национальный отбор в ВЮСО. Каждые два года в коллективе происходит ротация и в обязательном порядке все юные музыканты проходят отборочные прослушивания. Несмотря на все трудности, связанные с коронавирусом, в этом году в отборе приняли участие более 800 музыкантов. По его результатам в новый состав вошел 161 человек из 26 городов России, также была сформирована стажерская группа из 50 юных музыкантов.

"Всероссийский юношеский симфонический оркестр мы создали уже 8 лет назад. И за это время коллектив выступал в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе. Оркестр принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве. А в 2018 году совершил первое большое турне по странам Азии: мы посетили Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул", - отметил Башмет.

По мнению худрука, ВЮСО – "коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, и это производит на публику в любой стране огромное впечатление".


В программе гастрольного тура прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки – Симфония №3 Бетховена и Праздничная увертюра Шостаковича, так и пьеса, специально написанная по заказу оркестра – "Большая Серенада" Александра Чайковского. Также в исполнении Башмета уже в качестве солиста прозвучит "Русская Песня" Стравинского.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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