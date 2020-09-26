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Как снять выкройку, не распарывая любимых джинсов. Простой способ

Как снять выкройку, не распарывая любимых джинсов. Простой способ

Подобрать новые джинсы по фигуре не всегда удаются людям с нестандартной фигурой. Если в гардеробе имеется подходящая по всем параметрам модель, а распарывать ее для снятия выкройки еще рано. Брюки в нормальном состоянии, сидят как влитые на фигуре и вполне могут длительное время пригодиться. Сделать аналогичную выкройку без распаривания затруднительно, форма джинсов после носки одежды изменяет контур, а в некоторых местах ткань вытягивается.

Существует простой по гениальности способ снять точную выкройку с брюк, но он требует временных затрат и кропотливости. И поможет в этом обыкновенная малярная лента.

Для работы потребуется:


лист миллиметровой бумаги (продается рулонами в канцелярских магазинах);
швейный набор: булавки, ножницы, линейка, фломастер;
малярный скотч широкого размера;
любимые джинсы.

Приступая к работе, брюки укладывают на ровную твердую поверхность, а швы с начала передней половины изделия скрепляют булавками, чтобы ткань не сдвигалась. Посередине брюк закрепляют скотч от талии до низа. Постепенно прилепляют в обе стороны в хлёст новые полосы ленты, хорошо разглаживая их на материи.


Таким образом покрывают всю переднюю деталь брюк. При изгибах на ткани применяют короткие кусочки ленты и вырезают излишки скотча. На месте карманов и других деталей джинсов вырисовывают фломастером контуры, помечая их расположение в нужных местах.

Составленную из малярного скотча выкройку, аккуратно целиком отцепляют с поверхности брюк и закрепляют на листе бумаги, лучше миллиметровой, где с точностью можно отметить все детальные размеры в см.

После отсоединения от изделия на получившуюся выкройку джинсов наносят линии отмечая места бедер и колен. Для этого точно измеряют расстояние до них от талии. По всему периметру лекала добавляют припуски на швы и аккуратно вырезают выкройку.

Таким же способом собирают при помощи скотча выкройку задней половины брюк и отдельно вклеивают карманы, пояс, кокетку.

По полученному эскизу, перенесенному на ткань, можно самостоятельно сшить точную копию понравившихся брюк. А если отсутствуют навыки портнихи, то по лекалу работу сможет выполнить на заказ опытный мастер — швея.

Важно! Простые действия с малярным скотчем помогут переснять точную выкройку с любой понравившейся вещи и вовсе не обязательно ее распарывать.

# Интересное
По материалам: planktons

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