Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как защитить молодые деревья на зиму от грызунов

Как защитить молодые деревья на зиму от грызунов

Зима время тяжелое не только для растений, но и для мелких животных, которым просто нечего есть. Поэтому всевозможные грызуны, зайцы не прочь скушать молодую кору на яблонях и других плодовых деревьях в вашем саду. Зайцев, конечно, жалко, но свои деревья не хочется отдавать им на съедение. Поэтому на зиму стволы нужно защищать, причем на высоту не менее метра.

От зайцев нужно делать заслон. Вариантов множество. Например, обернуть, вернее сделать мини забор вокруг ствола из сетки рабицы. Ее не потребуется много, сворачивают ее на расстоянии 5-10 см от ствола, немного заглубляя в землю.

Зайцы очень пугливы, поэтому можно навязать к стволам и веткам несколько шелестящих черных пакетов. Они будут трепыхаться на ветру, а зайцы держаться от них подальше.


Но и это не все. Можно использовать мягкий укрывной материал, который обвязывается вокруг ствола, куски рубероида. Или намазать дерево пахучим составом, который отпугнет зайцев. Делается он просто: глина, коровяк и 50 гр креолина. 50 гр — это на ведро смеси. Все размешивается с водой до состояния густого киселя и промазываются стволы яблонь. Но лучшая защита — это комплекс мер. Например, и заборчик из рабицы, и промазывание раствором.

Но если такая защита поможет от зайцев, то против мышей она бессильна. Эти мелкие грызуны всегда и во всем найдут лазейку. Чтобы у них не было желания поселиться под вашей яблоней, нужно и от них устроить заслон.

Нам потребуются обычные опилки, которые пропитываются карболкой или креолином. После этого они раскладываются вокруг деревьев, в приствольных кругах. Мыши терпеть не могут такой противный запах, и стараются обходить стороной такие деревья.

Любые укрытия нужно снимать самой ранней весной, как только солнце начинает достаточно греть, иначе кора деревьев начнет преть под укрытием.

Что делать, если кору деревьев все же повредили грызуны. Ведь повреждения могут быть довольно обширными.


Если раны незначительные, то их можно просто смазать садовым варом.
Если же повреждения обширны, то нужно немного постараться, чтобы дерево не пострадало окончательно. Потребуется обычное растительное масло и деготь. Масло доводим до кипения и остужаем. Перемешиваем его с дегтем, и получившейся смесью смазываем места без кожи три раза в день. Уже спустя несколько дней, вы заметите, что те слои, которые вы наносите, становятся отличной искусственной корой дереву.

Защищайте посадки с осени, тогда вам не придется лечить свои деревья, они останутся целыми, и никакие грызуны не будут им страшны.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Придется раскошелиться. Анонсирован рост тарифа на электроэнергию
Придется раскошелиться. Анонсирован рост тарифа на электроэнергию
Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков Ан-26 под Харьковом
Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков Ан-26 под Харьковом
Юношеский симфонический оркестр Башмета отправляется в турне по России
Юношеский симфонический оркестр Башмета отправляется в турне по России
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2020 года
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2020 года
На трассе в Приморье грузовик налетел на группу детей — погибла девочка
На трассе в Приморье грузовик налетел на группу детей — погибла
Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала суперзвездой в сети
Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала
В Совфеде рассказали, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии
В Совфеде рассказали, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии
Гендиректор "Самбо-70" после критики Плющенко "разнес" систему переходов фигуристов
Гендиректор "Самбо-70" после критики Плющенко "разнес" систему
ВСУ на Донбассе начали применять минометы — перемирия больше нет
ВСУ на Донбассе начали применять минометы — перемирия больше нет
На родине Александра Суворова открыт памятник великому полководцу
На родине Александра Суворова открыт памятник великому полководцу
Байден упрекнул Трампа в том, что тот не осуждает Лукашенко
Байден упрекнул Трампа в том, что тот не осуждает Лукашенко
Брат Билли Айлиш запретил сестре общаться с BTS
Брат Билли Айлиш запретил сестре общаться с BTS

Топ на сегодня

Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
В Москве комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает на профориентационный фестиваль для подростков
В Москве комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает на
Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!
Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"

Еще по теме

«Сытый заяц»: власти Москвы решили накормить беляков и русаков
Биологи в Канаде впервые сняли на видео поедающих падаль зайцев
Как уберечь деревья от пастухов-муравьев?
17 забавных животных, которые очень любят доминировать (ФОТО)