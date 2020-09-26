Как защитить молодые деревья на зиму от грызунов

Анастасия Иванова

Зима время тяжелое не только для растений, но и для мелких животных, которым просто нечего есть. Поэтому всевозможные грызуны, зайцы не прочь скушать молодую кору на яблонях и других плодовых деревьях в вашем саду. Зайцев, конечно, жалко, но свои деревья не хочется отдавать им на съедение. Поэтому на зиму стволы нужно защищать, причем на высоту не менее метра.

От зайцев нужно делать заслон. Вариантов множество. Например, обернуть, вернее сделать мини забор вокруг ствола из сетки рабицы. Ее не потребуется много, сворачивают ее на расстоянии 5-10 см от ствола, немного заглубляя в землю.

Зайцы очень пугливы, поэтому можно навязать к стволам и веткам несколько шелестящих черных пакетов. Они будут трепыхаться на ветру, а зайцы держаться от них подальше.





Но и это не все. Можно использовать мягкий укрывной материал, который обвязывается вокруг ствола, куски рубероида. Или намазать дерево пахучим составом, который отпугнет зайцев. Делается он просто: глина, коровяк и 50 гр креолина. 50 гр — это на ведро смеси. Все размешивается с водой до состояния густого киселя и промазываются стволы яблонь. Но лучшая защита — это комплекс мер. Например, и заборчик из рабицы, и промазывание раствором.

Но если такая защита поможет от зайцев, то против мышей она бессильна. Эти мелкие грызуны всегда и во всем найдут лазейку. Чтобы у них не было желания поселиться под вашей яблоней, нужно и от них устроить заслон.

Нам потребуются обычные опилки, которые пропитываются карболкой или креолином. После этого они раскладываются вокруг деревьев, в приствольных кругах. Мыши терпеть не могут такой противный запах, и стараются обходить стороной такие деревья.

Любые укрытия нужно снимать самой ранней весной, как только солнце начинает достаточно греть, иначе кора деревьев начнет преть под укрытием.

Что делать, если кору деревьев все же повредили грызуны. Ведь повреждения могут быть довольно обширными.

Если раны незначительные, то их можно просто смазать садовым варом.Если же повреждения обширны, то нужно немного постараться, чтобы дерево не пострадало окончательно. Потребуется обычное растительное масло и деготь. Масло доводим до кипения и остужаем. Перемешиваем его с дегтем, и получившейся смесью смазываем места без кожи три раза в день. Уже спустя несколько дней, вы заметите, что те слои, которые вы наносите, становятся отличной искусственной корой дереву.

Защищайте посадки с осени, тогда вам не придется лечить свои деревья, они останутся целыми, и никакие грызуны не будут им страшны.