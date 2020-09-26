Китай обнаружил следы коронавируса на продуктах из России

Алексей Вольцев

Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за обнаруженного коронавируса на образцах импортируемых из России продуктов и внешней упаковке, сообщается на сайте главного таможенного управления.

"Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомило, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что таможенные органы по всей стране начиная с субботы приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa.

По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет возобновлено.