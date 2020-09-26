Крушение АН-26 под Харьковом: в ГСЧС уточнили информацию о количестве людей на борту

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

На борту военного самолета АН-26, который разбился в Харьковской области вечером в пятницу, 26 сентября, находилось не 28, а 27 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Одного курсанта не допустили к выполнению полета.

«По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются», — говорится в сообщении.

Напомним, что авария самолета произошла вечером 25 сентября на расстоянии около 2 км от военного аэропорта, когда АН-26 Вооруженных сил Украины заходил на посадку.

Сначала сообщалось, что во время авиакатастрофы на борту был 21 курсант и 7 офицеров.

На катастрофу отреагировали в Офисе президента, где выразили соболезнование семьям погибших. Президент заявил о создании комиссии для расследования всех обстоятельств трагедии (ее возглавил вице-премьер-министр Олег Уруский) и намерении лично посетить место трагедии 26 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо крушения военного самолета в Харьковской области вечером в пятницу произошел еще один инцидент — в центре города загорелось здание рядом с Центральным рынком, пламя бушевало на площади в 200 квадратных метров.