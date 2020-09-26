Лунный день сегодня 26 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — лучший помощник на каждый день. В нем собраны полезные советы астрологов касательно того, как привлечь удачу. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы не упустить успех.

Очень важно знать, как зарядить себя удачей на весь день. Особую роль в этом плане для каждого из нас играет положительная энергетика. Не позволяйте себе насыщаться негативом, пребывая в окружении неприятных людей. Старайтесь оставаться оптимистичными и объективными в любой день.

Фаза Луны: начинается 9 лунный день. Он пройдет под влиянием Водолея. Эксперты заявляют, что в эту субботу растущая Луна будет весьма благоприятной и созидательной. Энергию и время можно потратить как на работу и дела, так и на развлечения и отдых. Решение останется за вами.

Магнитные бури 26 сентября: Солнце начало проявлять активность. Эксперты заявляют, что сегодня магнитосфера будет неспокойна, поэтому многие могут почувствовать недомогание. Если вы метеозависимы, воспользуйтесь шестью способами улучшения самочувствия.

Что принесет удачу в этот день

Что отпугнет успех

Домашние дела по лунному календарю

смелость;ответственность;поездки;шопинг;осторожность в общении.переутомления;риски и авантюры.

В домашних делах сегодня можно проявить творческий подход. Например, убраться под необычную музыку или сделать перестановку мебели. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют позаботиться о безопасности жилища. Если что-то сломано, нужно обязательно это починить. Вечером можно посвятить себя хобби, собрать друзей и близких у себя дома.

Что надеть в эту субботу

В эту яркую и благоприятную субботу нужно выглядеть на все сто. Цвет и фасон одежды не так важны, как ваши ощущения и комфорт. Для выхода в люди нужно одеваться так, чтобы ощущать себя в своей тарелке, тогда окружающие будут к вам тянуться. В обратной ситуации неприятные ощущения от одежды будут проецироваться на ваше настроение.

Из камней-талисманов стоит отдать выбор самым сильным минералам, с которыми можно будет идти в любую атаку. К таким можно отнести турмалин, кошачий глаз, гранат, нефрит, изумруд, розовый кварц. Дополнить образ помогут украшения из золота или платины. Если вы отправляетесь сегодня в дальний путь, можно надеть серебро для защиты.

Финансы и работа 26 сентября

Это прекрасный день для подписания важных бумаг, соглашений. Астрологи советуют не бояться смелых шагов. Не стоит проявлять хитрость и обман для достижения своих целей и финансовой выгоды. Честность — лучшее оружие, а трудолюбие — лучший друг на пути к успеху.





Наибольший успех сегодня ждет всех, кто находится в деловой поездке или совершает покупки. Не жалейте денег на себя и своих близких, ведь скупой платит дважды. С самого утра у вас должен быть четкий план действий, от которого нельзя отходить ни на шаг. В противном случае можно забыть о неотложном деле или встрече, запамятовать что-то очень важное.

Любовь и отношения в 9 лунный день

Никаких конфликтов и неурядиц не ожидается, но это не значит, что можно говорить людям всё, что вздумается. Астрологи советуют здраво воспринимать чужую критику и поменьше обрушивать ее на близких людей. Окружающие могут ошибочно воспринять это как проявление агрессии.

В этот день очень полезно встречаться с дальними родственниками, родителями, навещать бабушек и дедушек. Влияние стихии Воздуха на растущую Луну созидательно, поэтому нельзя отказываться от общения. Новые знакомства пойдут на пользу всем, кто испытывает недостаток в человеческом тепле и внимании.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В такие дни, как этот, можно смело доверять своей интуиции. Шестое чувство сможет привести вас к удаче. В качестве отдыха можно избрать физические нагрузки. Полезно будет покататься на велосипеде или совершить долгую пешую прогулку.

Это очень яркий и позитивный день, но его слегка омрачит активность Солнца. Не переутомляйтесь и не перегружайте себя делами. Пусть эта суббота будет размеренной и спокойной.