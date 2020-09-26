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Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2020 года

Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2020 года

Окрашиванием волос уже никого не удивить, однако к этой процедуре важно подходить с умом. В октябре 2020 года будет достаточно благоприятных дней, в которые окрашивание не только не навредит локонам, но и поможет привлечь в жизнь позитивные перемены.


Благодаря окрашиванию волос можно изменить не только имидж, но и судьбу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют приурочить походы к стилисту к благоприятным дням, чтобы каждый раз оставаться довольными результатом и не портить локоны агрессивной химией. Кроме того, окрашивание волос может стать причиной невезения, поэтому так важно выбирать даты и прислушиваться к мнению астрологов.

1, 2 и 3 октября: первые три дня октября Луна проведет в созвездии Овна. Окрашивание волос астрологи рекомендуют проводить 2 числа, в день Полнолуния, если нужно спрятаться от проблем. В остальные дни допустимо лишь незначительное изменение оттенка, чтобы не спугнуть удачу.

4, 5 октября: переход убывающей Луны в знаке Тельца — благоприятное время для того, чтобы сменить цвет волос. 4 числа окрашивание поможет привлечь удачу, а 5 октября поход к стилисту оберется позитивными переменами в личной жизни.

6, 7 и 8 октября: эти дни стареющая Луна проведет в Близнецах. Неоднозначная энергетика созвездия позволяет красить волосы 6 октября, чтобы обрести новые знакомства. 7 числа смена цвета волос может стать причиной дурного настроения и разочарования.

9, 10 октября: Луна перемещается в созвездие Рака. В это время красить волосы астрологи рекомендуют, чтобы повысить собственную значимость в окружении и привлечь денежную энергетику.


11, 12 октября: Луна во Льве — время неоднозначное. 11 числа окрашивание волос будет уместным для тех, кому необходимо произвести впечатление на окружающих. 12 октября окрашивание волос может привести к разногласиям в семье.

13, 14 октября: Луна продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Девы. В эти дни окрашивание волос не только благотворно повлияет на настроение, но и поможет привлечь в жизнь везение.

15, 16 октября: старение Луны и Новолуние 16 числа пройдут в Знаке Весов. В эти дни окрашивание волос нежелательно из-за возможности потерять значительную часть накоплений и потерять финансовую удачу.

17, 18 октября: под влиянием созвездия Скорпиона красить волосы лучше всего природными красителями, чтобы сохранить силу и здоровье волос. В эти дни окрашивание поможет привлечь в жизнь энергетику прибыли.

19, 20 октября: Луна в Стрельце — время, когда необходима внутренняя гармония. Окрашивание волос поможет привести чувства в норму и не реагировать на едкие комментарии со стороны завистников.

21, 22 и 23 октября: рост Луны в Козероге — время неоднозначное. 21 и 23 октября окрашивание волос поможет сохранить стабильность в делах и усилить интуитивные способности, а 22 числа оно может привести к ухудшению взаимоотношений в семье.


24, 25 октября: Луна перемещается в созвездие Водолея, и в эти дни окрашивание волос будет отличной подстраховкой от неудобств. Астрологи рекомендуют выбирать утренние часы для похода к стилисту, чтобы весь день прошел удачно.

26, 27 октября: быстро разрешить насущные проблемы и не стать заложниками уныния поможет окрашивание волос в светлые оттенки, приуроченное к пребыванию растущей Луны в Рыбах.

28, 29 и 30 октября: Луна вновь возвращается в Знак Овна, и в это время окрашивание волос будет уместным. Энергетика созвездия позволит быстро справиться с временными трудностями, а также найти способ привлечь в жизнь финансовое благополучие.

31 октября: последний день октября Луна проведет в Тельце. В день Полнолуния окрашивать волосы можно в темные оттенки, чтобы стать незаметными для проблем и всех, кто пытается навредить.

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По материалам: dailyhoro.ru

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