Макаревич оценил белорусские протесты и действия Лукашенко
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич в эфире "Эха Москвы" рассказал о своем отношении к протестам в Белоруссии.
Музыкант признался, что сразу же принял приглашение организаторов фестиваля "Партизан-фест", который должен был состояться 28 сентября в одном из московских клубов, но был отменен. И объяснил почему.
Макаревич отметил, что у него масса друзей в Белоруссии и вообще там живут "прекрасные люди", которые "очень красиво себя ведут" во время протестов: не жгут машины, не стреляют, хотя их каждый день "вяжут по несколько сотен". При этом музыкант выразил уверенность в том, что никаких протестов могло и не быть, если бы белорусский ЦИК представил более правдоподобные результаты выборов.
Макаревич выразил надежду, что Лукашенко в итоге решит сложить полномочия.
Ранее Александр Лукашенко прокомментировал свою тайную инаугурацию.