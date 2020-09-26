Макаревич оценил белорусские протесты и действия Лукашенко

Вадим Карасев

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич в эфире "Эха Москвы" рассказал о своем отношении к протестам в Белоруссии.

Музыкант признался, что сразу же принял приглашение организаторов фестиваля "Партизан-фест", который должен был состояться 28 сентября в одном из московских клубов, но был отменен. И объяснил почему.

Чувства мои очень простые. Если Лукашенко искренне полагает, что сотни тысяч его сограждан каждый день выходят на улицу, — это все наркоманы, которых спонсирует Госдеп, то ему надо к врачу. Если он прикидывается, то ему надо на скамью подсудимых. Третьего варианта здесь нет.

Макаревич отметил, что у него масса друзей в Белоруссии и вообще там живут "прекрасные люди", которые "очень красиво себя ведут" во время протестов: не жгут машины, не стреляют, хотя их каждый день "вяжут по несколько сотен". При этом музыкант выразил уверенность в том, что никаких протестов могло и не быть, если бы белорусский ЦИК представил более правдоподобные результаты выборов.

По моему убеждению, или Лукашенко сам, или угождающие ему товарищи вырыли себе могилу. Написали бы они, например, после выборов: Лукашенко — 60, а Тихановская — 30, — и ведь прошло бы, как все годы проходило. Вот уверен, что прошло бы. Нет, у него взыграло.

Макаревич выразил надежду, что Лукашенко в итоге решит сложить полномочия.

Лукашенко, так или иначе, должен уходить. Ему сейчас уже очень трудно найти красивый выход из этой истории. Он столько дров наломал, что посмешищем он все равно останется. И все-таки можно красиво уйти, не цепляясь когтями за тайную инаугурацию. Но я бы хотел, чтобы он как-то сообразил это все-таки.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал свою тайную инаугурацию.