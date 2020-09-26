Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала о жалобах сына на самолет
Сегодня, 15:50 Алексей Вольцев
Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала "24 каналу", что двигатели упавшего самолета неоднократно отказывали, а сам самолет был неисправен.
Об этом рассказал ей сын, который звонил ей за сутки до полета."Он не жаловался, просто объяснял, что машина не совсем в исправном состоянии", – пояснила женщина.
Кроме того она рассказала, что сын с детства хотел стать пилотом и стремился быть лучшим пилотом своего класса.
По материалам: ria.ru