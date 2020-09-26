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Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала о жалобах сына на самолет

Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала о жалобах сына на самолет
Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала "24 каналу", что двигатели упавшего самолета неоднократно отказывали, а сам самолет был неисправен.

Об этом рассказал ей сын, который звонил ей за сутки до полета.

"Он не жаловался, просто объяснял, что машина не совсем в исправном состоянии", – пояснила женщина.

Кроме того она рассказала, что сын с детства хотел стать пилотом и стремился быть лучшим пилотом своего класса.

# В мире
По материалам: ria.ru

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