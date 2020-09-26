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Минэкономразвития России предлагает КЧР развивать Домбай и Архыз

Минэкономразвития России предлагает КЧР развивать Домбай и Архыз

В социально-экономическом развитии Карачаево-Черкесской республики отдельную базовую нишу может занять туризм. Об этом заявил первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич, побывавший в республике с рабочим визитом.

Бабич провёл встречу с главой республики Рашидом Темрезовым, а также расширенное совещание с участием представителей местных органов власти.

Замминистра обозначил необходимость развития Домбая и Архыза, которые имеют не только всероссийскую, но и международную узнаваемость.

«Развитие этого направления даст толчок к комплексному развитию экономики, повышению инвестиционной привлекательности и появлению новых рабочих мест — все это положительным образом скажется и на уровень жизни населения региона», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Михаил Бабич отметил также необходимость совместной работы, которая будет направлена на минимизацию последствий кризиса, возникшего в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, отметив при этом, что «руководство страны и республики, несмотря на сложный период, смогло оказать необходимую поддержку бизнесу и населению Карачаево-Черкесии».

Рашид Темрезов заявил, что для эффективного развития региона также необходимо продолжать работу по обеспечению республики коммунальной инфраструктурой. В социально-экономической повестке всего Северного Кавказа эти проблемы пока остаются «острыми». Стороны договорились о совместной разработке комплексного плана по решению вопросов водоотведения, водоснабжения и энергетики региона.

После совещания Бабич поучаствовал в закладке «первого камня» инвестиционного проекта по реконструкции мясоперерабатывающего предприятия «Кавказ-Мясо». Операторами проекта будут выступать «Ставропольский фермер» и «Кавказ-мясо», входящие в группу компаний «Дамате». Проект позволит создать в сельском хозяйстве около 800 новых рабочих мест, с учётом всех животноводческих точек и смежных предприятий, задействованных в работе. Запуск нового производства намечен на май 2021 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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