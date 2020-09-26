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Мэрайя Кэри рассказала правду о прошлом: «Сестра накачала меня наркотиками и хотела продать для секс-услуг»

Мэрайя Кэри рассказала правду о прошлом: «Сестра накачала меня наркотиками и хотела продать для секс-услуг»

Певица Мэрайя Кэри (Mariah Carey) решила последовать примеру других голливудских звезд, которые откровенно рассказали о тяжелом детстве и выпустила автобиографическую книгу, повествующую о некоторых ужасающих эпизодах жизни знаменитости.


Один из отрывков больше всего шокировал Опру Уинфри (Oprah Winfrey), когда она пригласила Кэри на интервью. Ведущая даже зачитала несколько строк книги вслух.

«Когда мне было 12, моя сестра накачивала меня валиумом, предлагала мне кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и пыталась продать меня сутенеру»,

— было написано в биографии.

Как оказалось, старшая сестра Мэрайи Элисон (Alison) работала проституткой и была ВИЧ-инфицирована. Сейчас о ее судьбе мало что известно, но ходят слухи, что женщина уже давно потеряла все зубы и теперь ей абсолютно не на что жить. Недавно она подала в суд на собственную мать, утверждая, что ее вовлечение в проституцию началось еще в детстве, когда мама отдавала Элисон «на растерзание» извращенцам, чтобы те оплачивали секс-услуги с ребенком.

«Она участвовала в сатанинских оргиях»,

— сообщает старшая сестра звезды о матери.

Мэрайя с ужасом вспоминает детские годы и отказывается называть сестру членом своем семьи, а слово «мама» для нее потеряло всякий смысл. Теперь, когда прошло много лет, она отчужденно говорит о женщине, которая родила ее.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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