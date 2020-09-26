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«Морской обитатель»: Полезные свойства осетра и его противопоказания

«Морской обитатель»: Полезные свойства осетра и его противопоказания

Большинство из нас любят рыбу. Многие предпочитают ее в жареном или печеном виде, а кто-то любит рыбу в сушеном виде. Сегодня мы поговорим об осетре, он много кому нравится за счет отсутствия костей. Осетр не только вкусная рыба, но и питательная. Для более подробного изучения полезных и вредных свойств необходимо разобрать ее пищевую ценность и химический состав. 

Содержание


1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания

Пищевая ценность


Белки 16.1 г.
Жиры 4 г.
Углеводы 0 г.
Калорийность 105 ккал (на 100 г.).

Химический состав


Витамины А, D, Е, К, РР.
Витамины группы В.
Калий.
Кальций.
Магний.
Натрий.
Фосфор.
Железо.
Марганец.
Медь.
Селен.
Цинк.

Большой состав витаминов и минералов делает рыбу не только питательной, но и полезной. Также в составе осетра находятся насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные и полиненасыщенные кислоты, стиролы, незаменимые и заменимые аминокислоты.

Осетр очень низкокалорийная рыба поэтому ее можно есть при похудении или тем, кто придерживается правильному питанию.


Полезные свойства

Как и практически вся рыба осетр помогает организму выводить лишние шлаки и токсины. Осетр положительно влияет на состояние нашей кожи, волос и ногтей. Также при употреблении осетра есть такие полезные свойства как:


Улучшает работу пищеварительной системы.
Нормализует работу печени.
Повышает иммунитет.
Защищает организм от вирусов.
Предотвращает появление атеросклероза.
Уменьшает вероятность болезни суставов.
Уменьшает распространение свободных радикалов.
Защищает организм от появления авитаминоза.

Как и любая рыба осетр укрепляет кости и суставы. Осетр можно готовить по-разному и ее плюс в том, что после термической обработки все полезные свойства остаются без изменения. Даже жареный или копченый осетр оставляет полезные витамины и минералы в максимальном объёме.

Еще одним важным плюсом осетра является то, что его можно есть детям так как он улучшает работу мозга и повышает иммунитет. Уже с возраста двух лет осетр можно давать детям, и он будет укреплять кости ребенка и предотвратит ухудшение зрения.

Противопоказания

Как и у любого продукта осетр имеет ряд противопоказаний, которые нужно знать.


Индивидуальная непереносимость.
Острые заболевания почек и печени.
Панкреатит тяжелой стадии.
Эндокринные нарушения.

Важно: Если у вас имеются частые проблемы с пищеварением осетр не всегда поможет его нормализовать. В тяжелых случаях он может вызвать сильные боли.

Правильно приготовленный осетр поможет улучшить гормональный фон и нормализует работу сердца и сосудов. Помните, что любой продукт необходимо употреблять в умеренных количествах. Только так вы получите все самые полезные витамины и минералы.

# Интересное
По материалам: planktons

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