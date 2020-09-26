«Морской обитатель»: Полезные свойства осетра и его противопоказания

Лидия Мартынова

Большинство из нас любят рыбу. Многие предпочитают ее в жареном или печеном виде, а кто-то любит рыбу в сушеном виде. Сегодня мы поговорим об осетре, он много кому нравится за счет отсутствия костей. Осетр не только вкусная рыба, но и питательная. Для более подробного изучения полезных и вредных свойств необходимо разобрать ее пищевую ценность и химический состав.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 16.1 г.Жиры 4 г.Углеводы 0 г.Калорийность 105 ккал (на 100 г.).Витамины А, D, Е, К, РР.Витамины группы В.Калий.Кальций.Магний.Натрий.Фосфор.Железо.Марганец.Медь.Селен.Цинк.

Большой состав витаминов и минералов делает рыбу не только питательной, но и полезной. Также в составе осетра находятся насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные и полиненасыщенные кислоты, стиролы, незаменимые и заменимые аминокислоты.

Осетр очень низкокалорийная рыба поэтому ее можно есть при похудении или тем, кто придерживается правильному питанию.





Полезные свойства

Как и практически вся рыба осетр помогает организму выводить лишние шлаки и токсины. Осетр положительно влияет на состояние нашей кожи, волос и ногтей. Также при употреблении осетра есть такие полезные свойства как:

Улучшает работу пищеварительной системы.Нормализует работу печени.Повышает иммунитет.Защищает организм от вирусов.Предотвращает появление атеросклероза.Уменьшает вероятность болезни суставов.Уменьшает распространение свободных радикалов.Защищает организм от появления авитаминоза.

Как и любая рыба осетр укрепляет кости и суставы. Осетр можно готовить по-разному и ее плюс в том, что после термической обработки все полезные свойства остаются без изменения. Даже жареный или копченый осетр оставляет полезные витамины и минералы в максимальном объёме.

Еще одним важным плюсом осетра является то, что его можно есть детям так как он улучшает работу мозга и повышает иммунитет. Уже с возраста двух лет осетр можно давать детям, и он будет укреплять кости ребенка и предотвратит ухудшение зрения.

Противопоказания

Как и у любого продукта осетр имеет ряд противопоказаний, которые нужно знать.

Индивидуальная непереносимость.Острые заболевания почек и печени.Панкреатит тяжелой стадии.Эндокринные нарушения.

Важно: Если у вас имеются частые проблемы с пищеварением осетр не всегда поможет его нормализовать. В тяжелых случаях он может вызвать сильные боли.

Правильно приготовленный осетр поможет улучшить гормональный фон и нормализует работу сердца и сосудов. Помните, что любой продукт необходимо употреблять в умеренных количествах. Только так вы получите все самые полезные витамины и минералы.