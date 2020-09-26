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Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения

Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения
Американец умер из-за инфекции, спровоцированной обитающей в почве амебой-паразитом, пишет Daily Star.

Об этом случае стало известно из исследования ученых университета Эмори в Атланте.

Мужчина почувствовал слабость в теле и обратился в больницу, где обнаружилось, что его мозг буквально превратился в жижу. Позже садовник скончался от последствий заражения. В статье также уточняется, что у мужчины был рак, но в стадии ремиссии уже в течение десяти лет.


Отмечается, что амебы, которые убили садовода, довольно редко проникают в другие организмы и начинают паразитировать.

# В мире
По материалам: ria.ru

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