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«Мы с Андрюшей…» — Пересильд раскололи. Рассказала про встречу с охранником Абрамовича

«Мы с Андрюшей…» — Пересильд раскололи. Рассказала про встречу с охранником Абрамовича

История любви олигарха Абрамовича и его выдуманной пассии Юлии Пересильд закончилась там же, где и началась… На информационных площадках. Несмотря на то, что представители Романа Абрамовича опровергли информацию о его любовных встречах с артисткой, публика так и не нашла ответа на вопрос: что рядом с Юлей делал охранник богатея на «Кинотавре»?


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Пока 💚Кинотавр💚 ... уже на взлетной полосе домой, в Москву , в театр, на «Грозугрозу» ... 💚 и мысли уже совсем о другом... и все же хорошо, что это все было💚... всем peace🌿 ... всем любви♥️ Остались воспоминания, фильмы, которые хочется посмотреть и , конечно, фотографии!!!! Фотографии , которыми долго ещё буду делиться😘 Спасибо за красоту: @djiga ♥️ @yaninacouture 🧡@rado💜 @maxfactorrussia 💚 @mercuryjewellery 🧡 @wellahair_ru 💙 @manoloblahnikrus 🤍 Photo by @temerina 💛

A post shared by Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) on

Как выяснилось, секьюрити не имел ничего общего с олигархом и не являлся его сотрудником, а Пересильд появилась в его сопровождении абсолютно по другой причине, о которой рассказала под последней публикацией в Instagram.

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Фантазеры вы мои, сочинители😂... Ваш креатив я оценила 👌🏻 уже выдыхайте!!! А на фото мы с Андрюшей, прекрасным и добрым человеком, который охранял бриллианты от Меркури @mercury_russia, а не меня🤷🏼‍♀️ да-да! Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие Украшения — к тебе преставлена Охрана🤪 Я как человек общительный и не умеющий относится к людям как к обслуживающему персоналу, с Андреем общалась, шутила и также рассказала, какая я потеряшка и все могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку 🙈🙈🙈 Когда мы делали это фото напамять и наше 👍🏻 было так, в шутку. Теперь же это 👍🏻 мы показываем всем вам: сочинителям ! А вам, мои подписчики и просто люди, хочу ещё раз пожелать — не читать эти «желтенькие сочинения» прекрасных фантазеров! Или читать как художественные произведения так себе розлива❤️Всем любви ❤️ и прекрасного настроения🤪

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«А на фото мы с Андрюшей, прекрасным и добрым человеком, который охранял бриллианты от Меркури @mercury_russia, а не меня да-да! Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие Украшения — к тебе приставлена Охрана. Я как человек общительный и не умеющий относится к людям как к обслуживающему персоналу, с Андреем общалась, шутила и также рассказала, какая я потеряшка и все могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку»

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Всем спокойной ночи🌊 и сладких снов! Хотя , судя по тому, что происходит за окнами 😉 @kinotavr_31 не спит! Завтра в Москву и спектакль!!! Поэтому я уже ложусь и размышляю об этих 2х сумасшедших днях! Ощущение , что я здесь уже пару недель! Столько встреч! Столько людей , коллег, которых давно не видела! Много нового, непривычного. Столько разговоров. И большая радость за нашего оператора @zootalks ♥️Коленька! Я тебя поздравляю с наградой за наш фильм «Трое». Хотя , конечно, наша главная награда - это сам фильм, снятый в абсолютной любви! Спасибо моим @v_isakova @petta3399 @natellakrapivina @metrav #костяхабенский#сашаштырлова#анячистова#катяджагарова ♥️ Всех обнимаю нежно! Спасибо всем , что фестиваль случился... спасибо всем , кто помогал , готовил к уже забытым красным дорожкам! @djiga 🔥 @rado @mercuryjewellery @maxfactorrussia @wellahair_ru @ulyanasergeenko 😍@manoloblahnikrus @vladimirkalinchev photo by @daryaorlova 🎈Даша! Спасибо!

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Такой простой секрет крылся за охранником Андрюшей… А мы то подумали…

«Отбой ребята, от даже не с ней пришел, а с бриллиантами»,

— пошутили в Twitter.
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Пока 💚Кинотавр💚 ... уже на взлетной полосе домой, в Москву , в театр, на «Грозугрозу» ... 💚 и мысли уже совсем о другом... и все же хорошо, что это все было💚... всем peace🌿 ... всем любви♥️ Остались воспоминания, фильмы, которые хочется посмотреть и , конечно, фотографии!!!! Фотографии , которыми долго ещё буду делиться😘 Спасибо за красоту: @djiga ♥️ @yaninacouture 🧡@rado💜 @maxfactorrussia 💚 @mercuryjewellery 🧡 @wellahair_ru 💙 @manoloblahnikrus 🤍 Photo by @temerina 💛

A post shared by Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) on

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По материалам: popcake.tv

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