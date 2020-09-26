«Мы с Андрюшей…» — Пересильд раскололи. Рассказала про встречу с охранником Абрамовича

Анастасия Иванова

История любви олигарха Абрамовича и его выдуманной пассии Юлии Пересильд закончилась там же, где и началась… На информационных площадках. Несмотря на то, что представители Романа Абрамовича опровергли информацию о его любовных встречах с артисткой, публика так и не нашла ответа на вопрос: что рядом с Юлей делал охранник богатея на «Кинотавре»?

Как выяснилось, секьюрити не имел ничего общего с олигархом и не являлся его сотрудником, а Пересильд появилась в его сопровождении абсолютно по другой причине, о которой рассказала под последней публикацией в Instagram.

«А на фото мы с Андрюшей, прекрасным и добрым человеком, который охранял бриллианты от Меркури @mercury_russia, а не меня да-да! Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие Украшения — к тебе приставлена Охрана. Я как человек общительный и не умеющий относится к людям как к обслуживающему персоналу, с Андреем общалась, шутила и также рассказала, какая я потеряшка и все могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку»

Такой простой секрет крылся за охранником Андрюшей… А мы то подумали…

«Отбой ребята, от даже не с ней пришел, а с бриллиантами»,

— пошутили в Twitter.Подпишись на нас в Яндекс Новости