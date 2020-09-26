На родине Александра Суворова открыт памятник великому полководцу

Влада Некрасова

Памятник легендарному российскому полководцу Александру Суворову открыли в родовом имении военачальника — селе Кистыш (Владимирская область).

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ, данное событие приурочено к 290-летию со дня рождения знаменитого русского генералиссимуса.

В церемонии открытия монумента приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, помощник президента РФ Владимир Мединский, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

«Александр Васильевич Суворов написал по сути самый простой трактат по военному искусству. Его „Наука побеждать“ — ничего проще нет! Наследие Суворова живет в нашей армии — конечно, многое изменилось, технологии шагнули вперёд, но сами подходы великого русского полководца сохранились», — сказал Герасимов в ходе церемонии открытия памятника.

Генерал отметил, что Суворов побеждал противников, прибегая к нестандартным способам ведения боевых действий. Там, где другим войскам требовалось пройти трое суток, Суворов преодолевал это расстояние со своими войсками за сутки. Никто не ждал — оказывался в самом неожиданном месте.

«Суворов как никто ценил жизнь своего подчиненного, как никто умел воевать не числом, а умением, как никто добивался минимальных потерь и использовал самые неожиданные, самые яркие ходы на поле военных действий: молниеносные переходы, неожиданные атаки — гений», — сказал на церемонии открытия Мединский.

Памятник Суворову установлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации нацпроекта «Культура». Авторы скульптуры — Владимир Благовещенский и Андрей Коробцов. Памятник расположен в Суворовском сквере перед зданием музея, посвященного боевому пути полководца.

Александр Суворов участвовал в семи крупных войнах, выиграл 60 сражений и ни одного не проиграл. По многочисленным свидетельствам современников, он стал великим полководцем не только из-за большого числа блистательных побед, но и потому, что хорошо понимал «душу простого русского солдата».

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