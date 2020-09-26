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На трассе в Приморье грузовик налетел на группу детей — погибла девочка

На трассе в Приморье грузовик налетел на группу детей — погибла девочка

В Приморье на трассе Владивосток — Находка грузовик влетел в группу детей, переходивших дорогу. В результате одна девочка погибла на месте, а вторая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому Краю, трагедия произошла, в районе 99 км автодороги «г. Артем-Находка-порт Восточный», где группа из 5 детей и 2 взрослых, возвращаясь с пляжа, пыталась перейти проезжую часть. В этот момент самосвал, груженный булыжниками, ехал в сторону Находки, впереди него ехала Honda CR-V.

Увидев пешеходов, водитель Хонды остановился, пропуская группу людей. Однако груженный самосвал не смог среагировать вовремя. Его водитель, пытаясь избежать наезда на стоявший впереди кроссовер, вывернул на встречную полосу, где в этот момент оказались люди.

В итоге две девочки 8 и 9 лет получили травмы. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая — госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В краевом МВД также сообщают, что 48 летний водитель самосвала был трезв, у него в наличии вся путевая документация, включая отметку медика. По данным местных СМИ, в кабине грузовика находился также сын подруги шофера 12 лет.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Хабаровском крае опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в котором находилось 45 человек. 19 из них пострадали.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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