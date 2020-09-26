«Нагулялся», — Тимати возвращается домой к Решетовой

Анастасия Иванова

После расставания Тимати и Анастасия Решетова начали публично заигрывать друг с другом и давать людям повод полагать, что между ними еще ничего не кончено. Сначала Настя публикует фото дома Тимура, в который она пришла уже после случившегося. Странно… Зачем вернулась к бывшему? А теперь оба провоцируют общественность милым флиртом в Instagram.

Решетова, которая, по-видимому, искала экстрим и бурю эмоций после негативного жизненного периода, решила «окунуться в драйв» и проехалась по шоссе на высокой скорости, сидя на мотоцикле без шлема. Тимуру не понравилась выходка экс-супруги (или ее счастливый вид?) и он решил оставить девушке замечание.

«Я против езды без шлема»,

— написал он ниже.

Решетова быстро отреагировала на появление любимого мужчины на ее странице и ответила: «Сорян, мась)))». Поклонники уверены, что своим наставлением Юнусов проявляет заботу, а ревность, к сожалению, скрыть не может.

«То-то же… Следи за своей супругой, красивой и верной. А не по тату-салонам таскайся! Не понимаю, эти звезды с жиру бесятся или что? Красивая, успешная, ребенок есть… Что надо еще, Тимур??»

— задалась вопрос девушка под постом Насти.Подпишись на нас в Яндекс Новости