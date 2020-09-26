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«Нагулялся», — Тимати возвращается домой к Решетовой

«Нагулялся», — Тимати возвращается домой к Решетовой

После расставания Тимати и Анастасия Решетова начали публично заигрывать друг с другом и давать людям повод полагать, что между ними еще ничего не кончено. Сначала Настя публикует фото дома Тимура, в который она пришла уже после случившегося. Странно… Зачем вернулась к бывшему? А теперь оба провоцируют общественность милым флиртом в Instagram.


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@readymade_official x @bape_japan НАСТРОЙ 🏆#1 🎶

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Решетова, которая, по-видимому, искала экстрим и бурю эмоций после негативного жизненного периода, решила «окунуться в драйв» и проехалась по шоссе на высокой скорости, сидя на мотоцикле без шлема. Тимуру не понравилась выходка экс-супруги (или ее счастливый вид?) и он решил оставить девушке замечание.

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😆🤷🏻‍♂️

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«Я против езды без шлема»,

— написал он ниже.

Решетова быстро отреагировала на появление любимого мужчины на ее странице и ответила: «Сорян, мась)))». Поклонники уверены, что своим наставлением Юнусов проявляет заботу, а ревность, к сожалению, скрыть не может.

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«То-то же… Следи за своей супругой, красивой и верной. А не по тату-салонам таскайся! Не понимаю, эти звезды с жиру бесятся или что? Красивая, успешная, ребенок есть… Что надо еще, Тимур??»

— задалась вопрос девушка под постом Насти. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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