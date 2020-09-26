Неделя моды в Милане: Ирина Шейк, Джоан Смоллс и другие на "подводном" показе Versace

Вадим Карасев

В Милане продолжается Неделя моды, и в пятницу вечером состоялся показ весенне-летней коллекции Versace. На подиум вышли Ирина Шейк, Джоан Смоллс, Адут Акеч, Имаан Хаммам. Анонсируя презентацию новой коллекции Донателла Версаче приглашала всех в загадочный город Версачеполис. На деле он оказался подводным царством. А если быть точнее, то декорации показа представляли собой руины цивилизации на морском дне, на которых однако зарождалась новая жизнь. В безмолвной синеве вспыхивали яркие цвета и сверкали кристаллы. Подробнее о показе рассказываем в нашем материале.

В будущем сезоне, по мнению дизайнера, явно стоит презреть всякое чувство меры и надевать все лучшее сразу. И есть предположение, что если следующее лето будет хоть чуточку нормальным, все именно так и будут поступать и никому за это не будет стыдно. Максимум принтов, сочетания желтого и зеленого, разноцветные полоски, пылающий оранжевый и ослепляющая фуксия — все это и даже больше было на подиуме.

Морская тематика поддерживалась бра в виде ракушек, декоративными инкрустациями в виде морских звезд и оборками, которые колыхались при движении, так что на ум сразу приходят живописные подводные съемки где-нибудь на коралловых рифах.





Известно, что Донателла весьма трепетно относится к наследию своего брата. Вот и на этот раз коллекция стала своеобразным эхом архивной коллекции Джанни Версаче весна-лето 1992 года, которая также была посвящена морской тематике: были и бра-ракушки и принты в виде морских звезд.





К слову, и сама Донателла не так давно уже обыгрывала эту тему — в коллекции весна-лето 2018 года, которая была полностью посвящена архивам Версаче, также нашлось место референсу коллекции Trésor de la Mer.

Пока некоторые бренды стали адаптировать коллекции к жизни в условиях пандемии, обращаясь к более свободным силуэтам или черпая вдохновение в стилистике униформ, Донателла твердо стоит на своем представлении о женской моде: короткие юбки, облегающие соблазнительные платья, декольте, шлейфы, высокие каблуки.

Мы надеемся, что шоу, созданное где-то между фантазией и реальностью, побудит вас мечтать и принесет чувство радости,

— говорилось в заявлении бренда.

И действительно показ Versace получился пока одним из самых волнующих. Пользователи сети, которые следили за трансляцией шоу, поделились своими впечалениями.

Пока лучшее шоу сезона!

Моя душа просто воспарила. Великолепные вещи!

— написали они в комментариях.



