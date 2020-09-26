Нижегородские аграрии получили более трех миллиардов рублей субсидий

Анастасия Иванова

Более 3 миллиардов рублей субсидий получили нижегородские аграрии в 2020 году, заявил глава региона Глеб Никитин.





"Предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области с начала 2020 года направлено 3,1 миллиарда рублей субсидий, в том числе 2,2 миллиарда рублей - средства областного бюджета", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.

По его словам, в общей сложности в 2020 году на развитие предприятий агропрома будет направлено 4,2 миллиарда рублей субсидий. "В частности, 3 миллиарда рублей выделено из областного бюджета, это больше уровня прошлого года", - заявил глава региона.

Губернатор рассказал, что средства государственной поддержки направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, проведение полевых работ (покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений), обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, развитие фермерских хозяйств, реализацию мероприятий в области мелиорации земель, а также на развитие элитного семеноводства и садоводства и другие направления.

"На сегодняшний день сельское хозяйство – одна из самых успешно развивающихся отраслей даже в текущей экономической ситуации. Важно сохранить эту динамику, поэтому мы продолжим поддерживать отрасль", - подчеркнул Никитин.