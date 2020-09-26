«Новичок» разлагается в воде, так что Навальный не мог его выпить — эксперт

Лидия Мартынова

История «отравления» российского блогера Алексея Навального «Новичком» привела к невероятной популяризации этого отравляющего вещества.

Эксперты и его создатели (и те кто сами объявляют себя таковыми) вбрасывают в открытое медийное пространство все новые подробности об этом «секретном российском яде».

Поддерживая обывательский интерес к данной теме, один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк выдал изданию РИА Новости порцию новых секретов.

Правда откровения российского химика вряд ли получат широкий резонанс на Западе, так как полностью разрушают версию о том, что Навальный выпил растворенный в воде яд из знаменитой бутылочки.

Ну той самой, которую его отважные сторонники смогли похитить из гостиничного номера в Томске и рискуя жизнью доставить в Германию, обманув невероятно тупых сотрудников ФСБ.

По словам эксперта такого быть не могло в принципе, так как отравляющее вещество в водной среде попросту разлагается и перестает существовать.

«Продукт бы умер в воде, потому что никому в голову не придет подобные фторангидриды кислот, а ангидриды, это значит безводные, пихать в воду», — поведал эксперт.

Как сообщало ИА Newstes, Леонид Ринк уже не впервые «рушит» западную версию с «отравлением» Навального. Ранее он уже говорил, что вся клиническая картина происходящего абсолютно не соответствует той, которая возникает при воздействии «Новичка».