Один из "ведьмаков" отказался от участия в сериале

Лидия Мартынова

. Создатели сериала "Ведьмак" были вынуждены расстаться с исполнителем одной из главных ролей из-за переноса сроков съемок на фоне пандемии коронавируса, сообщает Independent.

Так, датский актер Ту Эрстед Расмуссен, который должен быть играть Эскеля во втором сезоне, заявил о своем уходе из проекта.

"К сожалению, из-за изменения сроков в связи с COVID-19 я не смогу сыграть Эскеля в "Ведьмаке". Это, конечно, душераздирающая новость, но я счастлив и благодарен за те дни, которые мне все же удалось провести на съемках в начале года. Все были сильно увлечены работой над проектом, и для меня это был вдохновляющий опыт.<…> Уверен, что второй сезон будет прекрасен, и я смогу посмотреть его как фанат, а не как ведьмак", — написал актер в своем инстаграме.

Пока не сообщается, кто сыграет Эскеля, но известно, что съемки возобновились в августе в Великобритании.