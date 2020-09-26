Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы

Алексей Вольцев

Жители Повалихинского поселения уже несколько дней не видели уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы населенного пункта в Костромской области, передает телеканал НТВ.

Женщина, которая убиралась в здании администрации, победила на выборах, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать видимость конкуренции действующему главе поселения.