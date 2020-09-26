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Ошибка С-400, коронавирус в Москве, слуховой аппарат за $1: о чем пишут в Телеграме 25 сентября

Ошибка С-400, коронавирус в Москве, слуховой аппарат за $1: о чем пишут в Телеграме 25 сентября

Ruposters подготовил обзор событий 25 сентября, о которых писали популярные телеграм-каналы.

Продолжаются переговоры России и Греции по вопросу возобновления авиасообщения между странами, пишет канал "Пристегните ремни". Ассоциация туроператоров России рассчитывает, что это произойдет 1 октября, но четкого решения пока нет. Греческая сторона надеется на то, что рейсы возобновят сразу 4 перевозчика ("Аэрофлот", S7, Aegean Airlines и Ellinair), причем в 3 города: Афины, Салоники и Ираклион. Россия же хочет вернуть только рейсы Москва-Афины и только "Аэрофлотом".

Канал "Железный занавес" выложил список стран, которые отказались признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после августовских выборов. Пока в нем в основном страны ЕС, а также примкнувшие к ним США, Канада и Украина.

Рост числа заболевших Covid-19 в Москве вынудил власти начать вводить законсервированные резервные мощности. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, ее цитирует канал "Без комментариев".

В Москве наблюдается общемировая тенденция — рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов.

Сам Сергей Собянин сообщил, что уже со следующего понедельника треть работников столичной администрации переходит на удаленку. Такие данные приводит канал "Оперштаб Москвы".

Очередной инцидент произошел на учениях "Кавказ-2020" в Астраханской области, передает канал Baza. Там рядом с военными упала ракета ЗРК С-400, у которой после пуска не включился маршевый двигатель. Благо, взрыва не произошло и обошлось без жертв.

В Технологическом университете Джорджии разработали слуховой аппарат для тех, кто не может себе позволить покупку такого устройства. Его компоненты стоят всего $1, а собрать из них гаджет можно самостоятельно за полчаса, сообщает канал "Новости. Как есть".

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По материалам: uposters.ru

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