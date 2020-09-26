Ошибка С-400, коронавирус в Москве, слуховой аппарат за $1: о чем пишут в Телеграме 25 сентября
Ruposters подготовил обзор событий 25 сентября, о которых писали популярные телеграм-каналы.
Продолжаются переговоры России и Греции по вопросу возобновления авиасообщения между странами, пишет канал "Пристегните ремни". Ассоциация туроператоров России рассчитывает, что это произойдет 1 октября, но четкого решения пока нет. Греческая сторона надеется на то, что рейсы возобновят сразу 4 перевозчика ("Аэрофлот", S7, Aegean Airlines и Ellinair), причем в 3 города: Афины, Салоники и Ираклион. Россия же хочет вернуть только рейсы Москва-Афины и только "Аэрофлотом".
Канал "Железный занавес" выложил список стран, которые отказались признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после августовских выборов. Пока в нем в основном страны ЕС, а также примкнувшие к ним США, Канада и Украина.
Рост числа заболевших Covid-19 в Москве вынудил власти начать вводить законсервированные резервные мощности. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, ее цитирует канал "Без комментариев".
Сам Сергей Собянин сообщил, что уже со следующего понедельника треть работников столичной администрации переходит на удаленку. Такие данные приводит канал "Оперштаб Москвы".
Очередной инцидент произошел на учениях "Кавказ-2020" в Астраханской области, передает канал Baza. Там рядом с военными упала ракета ЗРК С-400, у которой после пуска не включился маршевый двигатель. Благо, взрыва не произошло и обошлось без жертв.
В Технологическом университете Джорджии разработали слуховой аппарат для тех, кто не может себе позволить покупку такого устройства. Его компоненты стоят всего $1, а собрать из них гаджет можно самостоятельно за полчаса, сообщает канал "Новости. Как есть".