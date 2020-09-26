От скольких мужей дети: как «опускали» омбудсмена в парламенте Татарстана

Влада Некрасова

24 сентября на заседании Государственного Совета Татарстана народные избранники утверждали новую уполномоченную по правам ребенка в регионе. Казалось бы, обычная процедура должна была пройти спокойно и быстро, однако не тут-то было: она в полной мере продемонстрировала, кто заседает и управляет в татарстанском парламенте. Ирине Волынец, которую предложил президент Татарстана Рустам Минниханов, но, по слухам, «рекомендовали из Москвы», устроили настоящую травлю.

К настоящему времени 42-летняя Волынец (в девичестве Жемчугова) — достаточно известная фигура в сфере защиты прав матерей и детей в России. Выпускница журфака Казанского университета (2000), она поначалу работала в модельном агентстве, пыталась заниматься предпринимательством, но затем вышла замуж и оставила работу. В 2010-е годы, когда в семье было уже четверо детей, занялась общественно-политической деятельностью, причем на российском уровне — в Татарстане активистке с «неправильной фамилией» путь в политику был заказан. Так что политическую карьеру Ирина начинала с «Партии Великое Отечество» Николая Старикова, чье татарстанское отделение с 2013 года возглавляла и продвигала проект «Русский миллиард» (поддержка деторождения в России, чтобы к середине 21 века население достигло миллиарда).

С 2014 года Волынец возглавила региональное отделение общественного движения «Матери России», а в 2016 году создала и возглавила организацию «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив». В 2018 году Ирину Волынец даже выдвинули в кандидаты на президентских выборах от «Народной партии России» Андрея Богданова, однако она снялась с регистрации, призвав своих сторонников голосовать за Владимира Путина.

Волынец известна своими инициативами по защите материнства, детей и традиционной российской семьи. В частности, выступала с идеями создания Федерального агентства по делам семьи и детей, выплаты зарплат матерям («поскольку воспитание детей — это тоже труд»), освобождения от налогов на недвижимость всех семей, где есть несовершеннолетние, введения пособий для родителей-одиночек, скидок на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. В период режима самоизоляции требовала выплачивать пособия на приобретение защитных средств. Ей же принадлежит идея ввести уголовное наказание за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, а также за выведение абортов из обязательного медицинского страхования граждан.

Поэтому неудивительно, что президент Татарстана предложил кандидатуру Волынец на освободившийся пост уполномоченного по правам ребенка в регионе — более известной и находящейся на слуху в этой сфере фигуры в республике просто не было. Однако кандидатуре Волынец обрадовались не все — татарские националисты, включая бывших однокашников-журфаковцев Ирины, припомнили, как Волынец выступала за добровольное изучение татарского языка, и организовали травлю в соцсетях. Однако то, что произошло на заседании парламента Татарстана 24 сентября, просто выходит за рамки приличия.

После объявления руководителя АП Татарстана Асгата Сафарова о кандидатуре Ирины Волынец на пост детского омбудсмена в зале возник легкий шум «как она посмела», а дальше начался настоящий допрос в худших обкомовских традициях (собственно, тут удивляться нечему — многие из депутатов сидят в Госсовете еще с тех времен).

«К сожалению, никак не можем забыть ваше участие в злачной программе Николая Фоменко, где вы, видимо, по своему решению снимались топлес, — заявил вышедшей на трибуну Волынец депутат Рамиль Тухватуллин, актер ТГАТ им. Г. Камала. — Это в открытом доступе могут смотреть как взрослые, так и дети. По моему мнению, подобное никак не сопоставляется с морально-нравственными устоями».

Всё это сопровождалось ухмылками и перешептываниями его коллег по Госсовету Татарстана, что доказывает: хотя прошло 22 года, часть парламентариев не может забыть, как тогда «по НТВ показали студентку из Казани», отважившуюся сыграть на раздевание в популярном шоу «Империя страсти».

Дальше дошли до главного — припомнили, что 10 лет назад Волынец выступала за добровольное изучение татарского языка в школах республики, опубликовала на эту тему несколько текстов в интернете. Напомним, что для отмены принудиловки по татарскому в проблему вынужден был вмешаться президент РФ Владимир Путин: в 2017 году в Татарстане школьникам разрешили в качестве родного языка выбирать русский, а депутаты Госсовета Татарстана тогда послушно проголосовали за добровольность изучения татарского. Но то, что не могли высказать президенту России, высказали «этой Волынец».

«Должность уполномоченного по правам детей — это публичная должность, и вы должны знать минимум два языка», — менторским тоном заявил Волынец депутат Азат Хамаев, «инженер-механик» по образованию.

Волынец спокойно пояснила, что ее мама — татарка, поэтому она никогда не выступала против татарского языка, более того, неплохо его понимает… В этой связи интересно было бы узнать у Азата Хамаева, бывшего министра земельных и имущественных отношений, указывал ли он на незнание татарского языка своему бывшему начальнику — премьер-министру Татарстана Алексею Песошину? А?

Явно желая пригвоздить Волынец к позорному столбу, депутат-литератор Ркаил Зайдуллин (Зайдулла), автор стихов и рассказов (в одном из которых он, например, описывает, как ходил в баню и чего там видел), процитировал текст Волынец: дочь-школьница жалуется отцу, что у ней трудности с изучением татарского, но отец ее не ругает, а даже наоборот, разрешает получить «двойку и даже кол» (публикация, кстати, отражает реальность, с которой жили в республике еще три года назад). Явно наслаждаясь моментом, Зайдулла с иронией предложил Волынец заниматься литературной деятельностью. Но будущий омбудсмен парировала — пояснила, что на новой должности ей будет не до этого. В этой связи нельзя не посоветовать самому Ркаилу Зайдулле больше заниматься творчеством, например, продолжить цикл про баню, освободив депутатское кресло.

Вслед за татарским писателем главный режиссер Русского драматического театра им. В. Качалова 72-летний Александр Славутский, зачем-то задал вопрос о том, замужем ли Ирина Волынец и есть ли у ней образование? Если бы в зале Госсовета сидели зрители, вероятно они освистали бы подобную пошлость, но зрителей, к сожалению, не было (впрочем, как и на многих спектаклях Славутского).

Но «днище пробил» 43-летний депутат Олег Коробченко, совсем не татарский националист, а успешный бизнесмен, возглавляющий региональное отделение «Партии Роста».

«Очень хорошо, что вы мама четверых детей. Думаю, от одного папы? У меня, вот, — пятеро от одной мамы», — заявил Корбченко, вызвав в зале струю веселья…

К чести Ирины Волынец, она держалась молодцом: отвечала спокойно и четко, на откровенное желание унизить и заставить оправдываться не реагировала, демонстрируя уверенность. Характерная деталь: публичное издевательство не остановил спикер парламента Фарид Мухаметшин, а наоборот наблюдал за экзекуцией с тонкой улыбкой.

В этой связи можно констатировать, что Госсовету Татарстана, по крайней мере, мужской его части, давно пора в утиль. Эти люди сами не имеют представления о морали и элементарных приличиях. А в народе за такое, ипташлэр, просто морду бьют.