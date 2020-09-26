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Полина Гагарина показала себя после неудачной пластики

Полина Гагарина показала себя после неудачной пластики

33-летняя певица Полина Гагарина оказалась большой любительницей фильтров в Instagram. Девушка добавила в stories интересную публикацию себя в необычном образе. Сначала поклонники артистки подумали, что зеленый инопланетянин — это многочасовые старания гримеров, которые воссоздали «киношную картинку» на лице Полины, предположительно, ради каких-то съемок.


«Если это ее новый клип — я, пожалуй, откланяюсь, Полина не чуди»,


— написал мужчина.

Согласны, желанная и сексуальная певица впервые предстает перед фанатами в образе неказистого зеленого существа, однако, это неплохая идея, чтобы проверить, кто останется с дамой «не из-за внешности». Не обошлось и без шуток забавных подписчиков, которые обвинили Гагарину в неудачной пластике и посоветовали больше не ложиться под нож хирурга Бабкиной, потому что «что-то пошло не так».

«Поля, тебе так не нравились эти маленькие морщинки, что ты решила себя полностью перекроить?»

«Так, увольте уже хирурга Бабкиной! Везде он со своим ножом лезет!»

Некоторым все же приглянулся фильтр Гагариной. Поля, поделись с публикой, где ты его нашла? Не ты одна хочешь преображений!

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По материалам: popcake.tv

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