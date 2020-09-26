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Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"

Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о восприятии образа России в США и отметил, что американцы считают страну "врагом" из-за страха.

Журналист поделился мнением, что в России не всегда объективно освещают события в Соединенных Штатах, например, "показывая погромы и пожары без объяснений их причин".


"На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их", — заявил Познер.

Телеведущий обратил внимание, что в США работают частные и государственные телевизионные компании.


"Выходит, и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом", — рассказал он.

Познер предположил, что в конечном итоге это приводит к отрицательному результату.


"С одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации. Отчасти это уже произошло", — отметил журналист.

# В мире
По материалам: ria.ru

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