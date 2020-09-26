Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Журналист поделился мнением, что в России не всегда объективно освещают события в Соединенных Штатах, например, "показывая погромы и пожары без объяснений их причин".
"На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их", — заявил Познер.
Телеведущий обратил внимание, что в США работают частные и государственные телевизионные компании.
"Выходит, и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом", — рассказал он.
Познер предположил, что в конечном итоге это приводит к отрицательному результату.
"С одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации. Отчасти это уже произошло", — отметил журналист.