Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"

Влада Некрасова

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о восприятии образа России в США и отметил, что американцы считают страну "врагом" из-за страха.

Журналист поделился мнением, что в России не всегда объективно освещают события в Соединенных Штатах, например, "показывая погромы и пожары без объяснений их причин".





"На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их", — заявил Познер.

Телеведущий обратил внимание, что в США работают частные и государственные телевизионные компании.





"Выходит, и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом", — рассказал он.

Познер предположил, что в конечном итоге это приводит к отрицательному результату.

"С одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации. Отчасти это уже произошло", — отметил журналист.