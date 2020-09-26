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Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача

Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача

Правительство Абхазии опровергло информацию о введении карантина в школах республики.

«Ни составом кабинета министров, ни координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции решения о приостановлении учебного процесса в школах не рассматривалось и не принималось», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила, что правительство Абхазии приняло решение с 25 сентября до 16 октября объявить во всех школах республики карантин из-за резкого резкого подъема заболеваемости Covid-19.

Это уже не первый случай, когда правительству Абхазии, которое возглавляет Александр Анкваб, приходится отменять решения, объявленные людьми, входящими в него. В частности, Анкваб отменил ранее приказ министра просвещения и языковой политики Инала Габлиа о запрете поступления в первый класс детей абхазской национальности в неабхазские школы. Как заявил Анкваб, такое решение противоречит конституционным правам граждан Республики Абхазия.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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