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Придется раскошелиться. Анонсирован рост тарифа на электроэнергию

Придется раскошелиться. Анонсирован рост тарифа на электроэнергию
Рост сетевых тарифов для населения ежегодно в 2020-2023 годах составит 5%, для остальных потребителей – 3%, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития России.

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020-2023 годов составит не более 3% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макропрогнозе МЭР.

"В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения", – пишет МЭР.


сообщило, что установку счетчиков могут включить в квартплату.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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