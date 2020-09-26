#PROTECTENHYPEN: на к-поп группу напали сасен-фанаты

Лидия Мартынова

ENHYPEN — мужская к-поп группа из семи участников компании Belift Lab. Коллектив был сформирован в результате шоу на выживание I-LAND и дебютирует в ноябре 2020. В СМИ уже их прозвали MONSTER ROOKIE из-за пугающей заинтересованности фанатов!

Не успела группа дебютировать, как на них было совершено нападение сасэн-фантов. Сегодня ENHYPEN собирались поехать в Сеул, снимая что-то по дороге. Неадекватные поклонники узнали про расписание парней и напали на них в аэропорту. Корейские фанаты так одержимы ENHYPEN, что создали проблемы для них и обычных людей. Теперь они продают фотографии, потому что видят огромный спрос.

#PROTECTENHYPEN



Умоляю они дети уберите от них свои руки и не лезьте. Имейте уважениеpic.twitter.com/U5moNsRIhT — Мелуха с мелухой в кармане|VHOPE AU (@girlwithcatsoul) September 26, 2020

Джейк плакал, Чонвон упал, Сонхуна и Ники множество раз толкали, Хисын защищал мемберов, хоть и сам в опасности угроза была настолько большой, что с сасэн-фанатами не могли справиться даже менеджеры, а ведь ребята ещё даже не дебютировали#PROTECTENHYPENpic.twitter.com/wXcZTexmvs — edelweed⁷♡ (@nanaaa_twt) September 26, 2020

В результате нападения Сонхуна (Seong Hoon) и Джея (Jay) толкнули, Чонван (Wun Jeon) упал, Джейк (Jake) заплакал, Хисын (Heeseung), Ники (Ni-ki) и Сону (Sunoo) выглядели испуганными. Кадры из аэропорта пользователи публикуют в Twitter, используя хэштег #PROTECTENHYPEN, который уже занимает вторую строчку в мировых трендах.

я не могла просто промолчать, потому что это, мягко говоря, полный пипец и отвратительно. группа, которая даже не дебютировала, подвергается опасности со стороны сасэн-фанатов, мне правда очень жаль, что парни уже столкнулись с этим, надеюсь с ними все хорошо 😔💔#ProtectEnhypen pic.twitter.com/NXgklZDGYG — рест 😋 ❀куроога мулага❀/ 𝐛𝐥𝐮𝐞 𝐡𝐨𝐮𝐫 ✜ (@dilyacouffaine) September 26, 2020

Поклонники в шоке от происходящего, они пишут письмо в BELIFT о том, чтобы они усилили охрану вокруг мемберов, а также приняли меры против фансайтов и сасенов, которые продают информацию о парнях!

Мне слишком больно смотреть на это.. А ещё эта тупая сасэнка. Сначала взялась за бтс, потом за тхт, а теперь за наших мальчиков. Тварина#PROTECTENHYPEN pic.twitter.com/tYjXfQJeCu — surin (@seanoonue) September 26, 2020

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