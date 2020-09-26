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#PROTECTENHYPEN: на к-поп группу напали сасен-фанаты

#PROTECTENHYPEN: на к-поп группу напали сасен-фанаты

ENHYPEN — мужская к-поп группа из семи участников компании Belift Lab. Коллектив был сформирован в результате шоу на выживание I-LAND и дебютирует в ноябре 2020. В СМИ уже их прозвали MONSTER ROOKIE из-за пугающей заинтересованности фанатов!


Не успела группа дебютировать, как на них было совершено нападение сасэн-фантов. Сегодня ENHYPEN собирались поехать в Сеул, снимая что-то по дороге. Неадекватные поклонники узнали про расписание парней и напали на них в аэропорту. Корейские фанаты так одержимы ENHYPEN, что создали проблемы для них и обычных людей.  Теперь они продают фотографии, потому что видят огромный спрос.


В результате нападения Сонхуна (Seong Hoon) и Джея (Jay) толкнули, Чонван (Wun Jeon) упал, Джейк (Jake) заплакал, Хисын (Heeseung), Ники (Ni-ki) и Сону (Sunoo) выглядели испуганными. Кадры из аэропорта пользователи публикуют в Twitter, используя хэштег #PROTECTENHYPEN, который уже занимает вторую строчку в мировых трендах.

Поклонники в шоке от происходящего, они пишут письмо в BELIFT о том, чтобы они усилили охрану вокруг мемберов, а также приняли меры против фансайтов и сасенов, которые продают информацию о парнях!

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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