Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС

Анастасия Иванова

Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля призвано положить конец "украинской мечте" о том, что стране в благодарность за враждебность к России позволят паразитировать на ЕС. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Ранее Боррель отметил, что Евросоюз не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева. Также в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским он заявил, что ЕС — это не банкомат.

Сенатор назвал высказывание Борреля крайне важным и напомнил, что мечта "присосаться" к евроденьгам и была главной надеждой майдана.





"Помните один из его лозунгов: "Хочу шелковые трусики и в ЕС"? Finita la comedia. В ЕС не примут, по безвизу выехать можете, но на "трусики" придется заработать, батрача у поляков или обслуживая посетителей европейских кафе", — написал Пушков в телеграме.

Анализируя ситуацию, он вспомнил поговорку — "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", подчеркнув, что Украина уже попала в нее.





"Киев долго настаивал на своем праве быть главным европаразитом, но Брюсселю, похоже, это надоело: сами разрушили свою экономику — сами и мучайтесь", — заключил сенатор.

Ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.