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Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"

Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"
Отсутствие смертей в случаях якобы отравления Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального боевой отравляющей системой "Новичок", компрометируют отечественную боевую химическую систему, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.

"То есть в этом случае (в деле Навального - Прим. ред.), как и у Скрипалей, только позорят нашу систему. Название есть - эффекта нет", - сказал Ринк.

# В мире
По материалам: ria.ru

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