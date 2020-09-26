Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"

Анастасия Иванова

Отсутствие смертей в случаях якобы отравления Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального боевой отравляющей системой "Новичок", компрометируют отечественную боевую химическую систему, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.

"То есть в этом случае (в деле Навального - Прим. ред.), как и у Скрипалей, только позорят нашу систему. Название есть - эффекта нет", - сказал Ринк.