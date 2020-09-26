"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа

Алексей Вольцев

"Сбер" был готов к спекуляциям по поводу своего нового бренда и провел процедуры проверки на российском и международном рынках, все бренды зарегистрированы в соответствии с российским законодательством, заявили РИА Новости в пресс-службе группы.

"Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом", - сказали в пресс-службе.