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"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа

"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
"Сбер" был готов к спекуляциям по поводу своего нового бренда и провел процедуры проверки на российском и международном рынках, все бренды зарегистрированы в соответствии с российским законодательством, заявили РИА Новости в пресс-службе группы.

"Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом", - сказали в пресс-службе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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