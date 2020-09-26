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Шапша начал формировать состав нового правительства Калужской области

Шапша начал формировать состав нового правительства Калужской области
Избранный губернатором Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о формировании нового состава правительства региона, согласно которому основная часть команды сохраняется.

Так, восемь министров сохраняют свои должности, при этом ранее исполнявший обязанности министра здравоохранения региона Алан Цкаев официально вступает в должность, информирует правительство региона.

# Политика
По материалам: ria.ru

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