Шапша начал формировать состав нового правительства Калужской области

Лидия Мартынова

Избранный губернатором Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о формировании нового состава правительства региона, согласно которому основная часть команды сохраняется.

Так, восемь министров сохраняют свои должности, при этом ранее исполнявший обязанности министра здравоохранения региона Алан Цкаев официально вступает в должность, информирует правительство региона.