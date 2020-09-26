Шапша начал формировать состав нового правительства Калужской области
Сегодня, 21:30 Лидия Мартынова
Избранный губернатором Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о формировании нового состава правительства региона, согласно которому основная часть команды сохраняется.
Так, восемь министров сохраняют свои должности, при этом ранее исполнявший обязанности министра здравоохранения региона Алан Цкаев официально вступает в должность, информирует правительство региона.
По материалам: ria.ru