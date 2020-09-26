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Симулировала оргазм: Айза ответила на интимные вопросы

Симулировала оргазм: Айза ответила на интимные вопросы

Сначала Айза Долматова просит своих подписчиков перестать затрагивать тему ее гениталий, а через некоторое время предлагает задавать ей каверзные вопросы. Так в своем Instagram Айза снова начала публиковать провокационные stories.


На это раз звезда удивила и шокировала фанатов ответами на очень интимные вопросы. Фолловеры поинтересовались, приходилось ли ей когда-нибудь симулировать оргазмы.


«Было. Годами»,

— со смехом ответила Анохина.

Айза не уточнила, кого она имела в виду – Дмитрия Анохина или рэпера Гуфа. В отношениях с артистом Олегом Майами Айза примерно год, так что признание относится явно не к нему. Тем более девушка отметила, что в постели с Олегом у них все хорошо.

«Размер имеет значение»,

— уточнила Айза.

Теледива также ответила подписчикам, случался ли у нее аборт или выкидыш.

 «Замершая…»

— коротко ответила ведущая.

На некоторые слишком провокационные вопросы Айза все-таки не ответила. Девушка оставила без внимания темы, касающиеся ее сексуального опыта. Также Долматова проигнорировала и тех, кто попытался уличить ее в употреблении наркотиков.

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По материалам: popcake.tv

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