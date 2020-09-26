Симулировала оргазм: Айза ответила на интимные вопросы
Сначала Айза Долматова просит своих подписчиков перестать затрагивать тему ее гениталий, а через некоторое время предлагает задавать ей каверзные вопросы. Так в своем Instagram Айза снова начала публиковать провокационные stories.
На это раз звезда удивила и шокировала фанатов ответами на очень интимные вопросы. Фолловеры поинтересовались, приходилось ли ей когда-нибудь симулировать оргазмы.
«Было. Годами»,— со смехом ответила Анохина.
Айза не уточнила, кого она имела в виду – Дмитрия Анохина или рэпера Гуфа. В отношениях с артистом Олегом Майами Айза примерно год, так что признание относится явно не к нему. Тем более девушка отметила, что в постели с Олегом у них все хорошо.
«Размер имеет значение»,— уточнила Айза.
Теледива также ответила подписчикам, случался ли у нее аборт или выкидыш.
«Замершая…»— коротко ответила ведущая.
На некоторые слишком провокационные вопросы Айза все-таки не ответила. Девушка оставила без внимания темы, касающиеся ее сексуального опыта. Также Долматова проигнорировала и тех, кто попытался уличить ее в употреблении наркотиков.Подпишись на нас в Яндекс Новости