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Синдзо Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с РФ

Синдзо Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с РФ

Россия и Япония были близки к подписанию мирного договора, но этому помешало обострение отношений Москвы и Вашингтона. Об этом рассказал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По его словам, российский лидер Владимир Путин был намерен решить вопрос еще во время визита в Японию в декабре 2016 года. А ближе всего к успешному завершению многолетних переговоров стороны подошли в ноябре 2018 года, когда Абэ встретился с Путиным в Сингапуре.

"Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение [договора]", — вспомнил японский политик в интервью газете Nikkei.

Однако соглашение так и не было подписано. Абэ отмечает, что серьезной помехой этому стало вхождение Крыма в состав РФ.

Абэ, возглавлявший правительство Японии с 2012 года, подал в отставку 28 августа. Причиной его ухода с должности стаи проблемы со здоровьем. В итоговой речи он выразил сожаление, что за свою каденцию так и не смог подписать мирный договор с Россией, камнем преткновения для которого стала принадлежность четырех южных островов Курильского архипелага — Итурупа, Шикотана, Хабомаи и Кунашира. Преемник Абэ на посту премьера Есихидэ Суга пообещал продолжить консультации с Россией о принадлежности островов, которые в Токио считают своими "северными территориями".

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По материалам: uposters.ru

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