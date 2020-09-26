Слуцкий оценил предложения Путина о диалоге с США по информбезопасности

Лидия Мартынова

Реализация предложений президента РФ Владимира Путина по восстановлению диалога РФ и США по информбезопасности может полностью свести на нет возможность обвинений и санкций за вмешательство в избирательные процессы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Путин заявил, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий", меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.