Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Слуцкий оценил предложения Путина о диалоге с США по информбезопасности

Слуцкий оценил предложения Путина о диалоге с США по информбезопасности

Слуцкий оценил предложения Путина о диалоге с США по информбезопасности
Реализация предложений президента РФ Владимира Путина по восстановлению диалога РФ и США по информбезопасности может полностью свести на нет возможность обвинений и санкций за вмешательство в избирательные процессы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Путин заявил, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий", меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом
Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом
Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"
Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"
Слуцкий оценил предложения Путина о диалоге с США по информбезопасности
Слуцкий оценил предложения Путина о диалоге с США по
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
СМИ: на прошедших в РФ выборах зафиксированы два рекорда
СМИ: на прошедших в РФ выборах зафиксированы два рекорда
Модная битва: Ксения Чилингарова против Надежды Михалковой
Модная битва: Ксения Чилингарова против Надежды Михалковой
Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения
Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения
Стало известно, кто примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова
Стало известно, кто примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова
Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Губерниев: уровень российского футбола – лиги Израиля и Македонии
Губерниев: уровень российского футбола – лиги Израиля и Македонии
Китай обнаружил следы коронавируса на продуктах из России
Китай обнаружил следы коронавируса на продуктах из России
Чувство вины: как оно влияет на нашу энергетику и как от него избавиться
Чувство вины: как оно влияет на нашу энергетику и как от него

Топ на сегодня

Сиенна Миллер и Мишель Докери снимутся в "Анатомии скандала"
Сиенна Миллер и Мишель Докери снимутся в "Анатомии скандала"
Британия и ЕС не признали легитимность Лукашенко
Британия и ЕС не признали легитимность Лукашенко
Фан-сайт по сериалу «Очень странные дела»
Фан-сайт по сериалу «Очень странные дела»
В СНБО разрабатывают Стратегию кибербезопасности Украины
В СНБО разрабатывают Стратегию кибербезопасности Украины
Почему Чонгук обращается к Тэхёну на «Вы»?
Почему Чонгук обращается к Тэхёну на «Вы»?

Еще по теме

Страны ОДКБ договорились сотрудничать в области информбезопасности
Слуцкий назвал решение не высылать американских дипломатов из России мудрым
Депутат Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа
Слуцкий: выборы президента Узбекистана организованы на высоком уровне