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СМИ: на прошедших в РФ выборах зафиксированы два рекорда

СМИ: на прошедших в РФ выборах зафиксированы два рекорда
На недавнем Едином дне голосования в России было отмечено два рекорда: широкий состав партий, участвующих в выборах, и как следствие – крайне высокая политическая конкуренция, об этом говорится в исследовании ассоциации "Независимый общественный мониторинг", сообщает URA.RU.

Отмечается, что в выборах наряду с постоянными участниками избирательного процесса проявили себя несколько новых партий: "Новые люди", "Зеленая альтернатива", "За правду". В итоге на выборах в региональные заксобрания было представлено рекордное в электоральной истории современной России число партийных списков, их среднее значение достигло 8,4 на регион.

"Важно то, что они (партии) не просто заявились на выборы, а прошли процедуру регистрации и выставили своих кандидатов. Они ответственно подошли ко всем юридическим обязательствам, чего не сделали даже некоторые парламентские партии. Это отличие от выборов прошлого года, от думской кампании 2016-го", – сказал руководитель лаборатории социсследований Института региональных проблем Петр Кирьян.


сообщало радио Sputnik, думская фракция "Справедливой России" внесла на рассмотрение в парламент законопроект о важном изменении в порядке проведения выборов.
# Политика
По материалам: ria.ru

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