СМС с Днем рождения девушке: 100 красивых сообщений

Алексей Вольцев

Девушки –особенные создания, которым следует говорить приятные слова каждый раз, когдапоявляется такая возможность. А День рождения – более чем веский повод сказатьей не только милые комплименты, но и пожелать что-то от души.100 поздравлений с днем рождения девушкеРадость моя, в этот волшебный день все самые теплые слова для тебя – оставайся, пожалуйста, всегда такой нежной и продолжай ослеплять меня своей красотой.Сегодня даже солнце встало пораньше, чтобы разбудить самую прекрасную именинницу на свете!Этим солнечным утром я спешу поздравить ту, чья неземная красота заставляет мое дыхание учащаться. Пусть все невзгоды и тревоги покинут тебя навсегда. Улыбнись!Я желаю, чтобы каждый твой день был согрет радостью и весельем, а каждому твоему начинанию пусть сопутствует гарантированный успех!Желаю тебе, чтобы рядом всегда были любящие тебя и понимающие люди. Целую тебя!Принимать участие в твоей жизни – это особая привилегия. Я очень надеюсь, что мы сможем вечно наслаждаться друг другом. Приятного тебе дня рождения!Твоя улыбка пленила меня, твое тепло всегда согревает. Ты – единственная причина, по которой я смотрю на жизнь позитивно. Несмотря на то, что я сейчас не рядом с тобой, каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу, что ты стоишь прямо передо мной. Детка, будь счастлива сегодня и всегда! Надеюсь, что тебе запомнится этот праздник. Возможно, ты никогда не узнаешь, как много значишь для меня, но я искренне желаю тебе всего только самого сказочного и доброго.Этот чудесный день наступает раз в году, и я хочу сделать его особенным для тебя. Надеюсь, тебе очень понравятся сюрпризы, которые я приготовил для тебя.Я хочу, чтобы ты была здорова. Остальное купим.Пусть все в этой жизни будет тебе по плечу, а родные и любимые голоса как можно чаще звучат в твоем доме. Я спешу поздравить самого главного человека в моей жизни. Торжественно обещаю окутать тебя заботой, нежностью и любовью. Написать свои поздравления – уже большое счастье для меня. Я хочу пожелать тебе замечательного настроения в этот день и всегда. Твои именины – это еще один прекрасный повод, чтобы показать тебе, насколько сильно я дорожу тобой. Оставайся всегда такой же прекрасной и неподражаемой, как сейчас. Я желаю тебе бодрости и оптимизма, счастья и везения, любви и процветания. Именины любимой девочки, безусловно, требуют особых слов, но все шаблонные пожелания не в силах конкурировать с сюрпризом, который ждет тебя вечером… Я точно знаю, что этот и все последующие дни твоей жизни пройдут ярко, весело и насыщенно. Будь счастлива, родная, сегодня и всегда! Пусть тепло любящих сердец даже в лютые морозы согревает тебя!Видеть сегодня твою ослепительную улыбку – это все, чего я по-настоящему хочу. Я верю, что все пожелания, услышанные тобой сегодня, непременно исполнятся в самом ближайшем будущем. Я очень надеюсь, что с каждым открытым подарком, твое счастье множится. Желаю тебе успеха во всех твоих самых смелых начинаниях!Сегодня мне хотелось бы по-особенному поздравить тебя. Поэтому будь готова вечером к исполнению своей самой заветной мечты.Ты и сама прекрасно знаешь, насколько я дорожу тобой и теми мгновениями, что мы проводим вместе. Нет лучшего дня, чтобы еще раз напомнить об этом сегодня. Пусть твой юбилей будет наполнен любовью, позитивом, смехом и счастьем. А удача не покинет тебя в этот особенный день. Ну и пусть ты старше, чем вчера… зато ты моложе, чем завтра! С Днем Рождения. Надеюсь, я первый в списке людей, желающих тебе сегодня всего самого доброго. С праздником, душа моя! Веселись и получай удовольствие в этот день, отбросив мрачные мысли! Ты заслуживаешь самого большого счастья в этот особенный день. Пусть сегодня солнце светит для тебя ярче, чем обычно, и жизнь искриться яркими красками. Сегодня я хотел бы пожелать тебе море обожания, невероятного везения и осуществления всех поставленных целей. Будь самой счастливой! Пишу тебе, чтобы пожелать мира, крепкого здоровья и сил для дальнейших побед. Пусть вдохновение всюду следует за тобой по пятам! Я точно знаю, что у тебя все получится. Я искренне желаю тебе миллион улыбок и самых преданных друзей, которые будут рядом несмотря ни на что. Если бы я только мог воплотить все твои фантазии в реальность, я бы это сделал, не задумываясь. Пожелать тебе дня, полного радости и счастья – это самое меньшее, что я могу сделать для такого исключительного человека, как ты. Ты говорила, что тебе не нужны никакие подарки, но я не могу упустить эту возможность и… подарить тебе свое сердце. Поздравляю, любимая.Если бы я мог подарить тебе весь мир, я бы это с удовольствием сделал. Но пока обойдемся подарками, которые уже в пути. Твой день рождения будет полон сюрпризов, которые я запланировал для тебя. Будь уверенна, с каждым годом все будет только лучше. Каждые день я благодарю небеса за то, что в этот день послали на эту грешную землю тебя. Ты как никто другой заслуживаешь счастья и благополучия. Моя неземная! Разреши поздравить тебя сегодня и пожелать отличного настроения, верных друзей и везения. Может быть, сегодня ты стала старше на год, но ты все так же неотразима и прекрасна, как и всегда. Этот замечательный праздник уготовил тебе многое. Тысячи сюрпризов и хорошее настроение уже в пути!Верю, что эти сутки будут насыщены приятными волнениями и предвкушением счастья. Я желаю тебе только всего самого хорошего. Не грусти, родная, все твои лучшие годы еще впереди. Попробуй извлечь максимум пользы из сегодняшнего торжества. Отличного дня рождения! Надеюсь, что каждый твой день будет таким же красивым и незабываемым, как и ты сама! Поздравляю! Наверное, в этот день небеса плакали проливным дождем… ведь они упустили такого ангела, как ты. Пусть все печали обходят тебя стороной, а хорошее настроение не покидает тебя. Сегодня тебя ждет множество подарков и приятных слов. Я желаю тебе чудесного дня и везения. Я хочу разделить радость этого дня вместе с тобой и сделать все, чтобы твои глаза сияли от счастья. Поздравляю, моя любимая! В этот особый день я поднимаю тост за самую прекрасную из всех женщин на Земле. Пусть все твои тайные желания станут явью. Дни рождения бывают неполными без пожеланий, поэтому я желаю тебе невероятного карьерного взлета, настоящих чувств, от которых кружится голова и несгибаемой веры в собственные возможности. Ты мое солнышко, мое счастье, мое все… с Днем Рождения! Хочу пожелать тебе огромной радости, которую только может вместить твое большое сердце, всех улыбок, которые может принести день и всех подарков, которые может дать жизнь. Сбрось тесные туфли, устрой перерыв, включи любимую музыку и танцуй, забыв о проблемах. Сегодня самый лучший день. Сердечно поздравляю! Задувая сегодня свечи, верь, что Вселенная тебе благоволит. Не бойся желать. Пусть твоя жизнь всегда будет гладкой, как шелк, белоснежной, как снег и сладкой, как мед! Некоторые люди любят выходные, другие – будни. А я с нетерпением всегда жду лишь один день в году – и сегодня он наступил! Пусть тебя ждет столько счастливых и незабываемых моментов, сколько звезд на небе! Желаю тебе не просто улыбаться, а весело смеяться, не просто радоваться, а испытывать настоящее счастье… сегодня и всю жизнь. Мои наилучшие пожелания ко дню рождения прекрасной жемчужине, которая является причиной моих бессонных ночей. Оставайся всегда такой умопомрачительной и неповторимой. Сегодня все, чего я хочу – это восхищаться твоей неземной красотой и наслаждаться твоей счастливой улыбкой... В мире не существует таких слов, которые в полной мере могли бы выразить мое отношение к тебе… ты – мое все! С праздником, малыш! Маленькая моя! Обещаю, что твои глаза всегда будут блестеть от счастья. Пока я рядом – тебя не коснутся никакие ненастья. Я поздравляю самую красивую, самую милую, самую любящую и понимающую девушку в мире. С Днем Рождения! Сегодня, в твой день, я надеюсь, что все твои желания чудесным образом исполнятся. С Днем Рождения, моя жизнь! Поздравляю тебя, любовь моя! Все мои пожелания тебе вряд ли можно уместить в одном сообщении, поэтому я прошепчу тебе их на ушко. Мужчина, который любит тебя. Даже несмотря на то, что сегодня твой день рождения, я чувствую, что это я получил бесценный подарок. Твоя любовь и забота – это лучший презент мне. Я благодарю тебя за то, что ты есть. Ты уникальна, и единственное, о чем я прошу, никогда не меняйся. С Днем Рождения, я люблю тебя. День нашей встречи навсегда изменил мою жизнь. Надеюсь, этот День изменит и твою жизнь, родная! Пусть самые красивые цветы сегодня украсят праздник самой красивой девушки на этой планете. Пусть самые искренние слова и пожелания нарисуют на твоем лице улыбку. Сияй, моя дорогая! Сегодня ты особенна прекрасна! Я горд, что знаком с самой красивой именинницей! Будь счастлива! Наступил самый прекрасный день, жаль, что он лишь один раз в год. Поэтому в качестве твоего подарка я посылаю тебе годовой запас улыбок. Вы заставляла меня улыбаться каждый день, поэтому я хотел подарить эти лучики счастья обратно! Счастливого дня рождения! Никогда не предавай свои мечты и упорно трудись, чтобы, в конце концов, они стали реальностью. Если ты хочешь путешествовать, поехали. Если ты хочешь шикарный ужин, я все приготовлю. Сегодня и всегда я буду относиться к тебе по-особенному, это твой день! С Днем Рождения! Дни рождения приходят и уходят, но особые моменты превращаются в длительные воспоминания и остаются навсегда. Спасибо за все те воспоминания, которые ты мне подарила! Я надеюсь, что в этот день произойдет еще одно важное событие. Я благодарен за все наши моменты и чувствую себя невероятно счастливым! Если бы я мог зажечь свечу по каждой причине, по которой я люблю тебя, твой праздничный торт сиял бы, как солнце. С Днем рождения, любовь моя, ты – центр моей Солнечной системы! Букет с цветами со временем увянет. Но моя любовь к тебе продолжает цвести. Поздравляю тебя, моя прекрасная! Точно так же, как глазурь лучше праздничного торта, ты лучше моей жизни. Будь то в твой день рождения или в любой другой день, ты даришь лишь счастье! С Днем рождения! Несмотря на то, что это твой особый день, он не менее важен и для меня. Ты так дорога мне, что трудно подобрать слова. Просто оставайся такой же красивой и жизнерадостной, доброй и чуткой. Моей. Дни рождения – это доказательство того, что время не стоит на месте. Но я надеюсь, что наша любовь и страсть выдержат все испытания временем. С Днем рождения, любовь моя! Попытка найти идеальный подарок тебе на день рождения не увенчалась успехом. Ничто не может быть таким сладким, красивым и впечатляющем, как ты! Но я верю, что этот день приготовил для тебя массу сюрпризов! Жизнь полна взлетов и падений, но ты всегда была источником радости. Я желаю тебе бесконечного счастья в твой день рождения. Я буду любить тебя тысячу лет и все равно не смогу насытиться тобой. С Днем Рождения, дорогая. Я надеюсь, что этот день рождения будет особенным только для тебя и меня. С Днем рождения, красавица! Самой красивой женщине на всем белом свете с наилучшими пожеланиями ко дню рождения. Пусть успех станет твоим постоянным спутником, а красота и молодость будет неподвласна годам. В свой день рождения обязательно потрать немного времени и побалуй себя! Ты это заслужила! С Днем Рождения. Я желаю тебе в твой день рождения, чтобы весь год был полон замечательных людей, замечательных моментов и замечательных воспоминаний, которые запомнятся всю жизнь! Сегодня твой день рождения, но я надеюсь, что праздничное настроение будет с тобой и дальше. Живи каждый день ярко и наслаждайся каждым счастливым моментом! Мне кажется несправедливым, что мы празднуем твой день рождения только раз в году. Твоя привлекательность и харизма заслуживают шумных вечеринок 365 дней в году! Поздравляю самую лучшую девушку с Днем Рождения! Пусть ветер удачи принесет в твою жизнь только лучшие события! Вместо того чтобы считать года, мне кажется, ты должна посчитать все свои достижения и победы. Я знаю, тебе есть чем гордиться! Пой, веселись и наслаждайся молодостью! Ты неповторима! С Днем Рождения самую потрясающую девушку, которую я когда-либо знал. Помни – все впереди! Благополучия, достатка и ясных дней тебе. Пусть на твоем жизненном пути будет как можно меньше кочек. Но если что, я всегда буду держать тебя за руку! Наслаждайся этим особенным днем и не думай о времени. Больше всего на свете я хочу, чтобы все твои печали остались за порогом твоего дома. Счастья тебе, любимая! Твоя волшебная улыбка всегда спасала меня. Будь умницей, красавицей и пусть удача всегда следует по твоему маршруту. Поздравляю, любовь моя. Конфеты, цветы, поздравления – все это прекрасно. И если глаза заблестят твои, то пусть это будет от счастья! Ты превращаешь мои будни в праздник. Сегодня я с радостью готов осуществить твои желания! Нет повода для грусти, все самое лучшее ждет нас впереди. С Днем Рождения, мой нежный цветочек! Цвети и радуй меня всегда. Я хочу, чтобы тебе всегда и во всем везло, а даже в лютые холода меня согревало бы твое тепло.