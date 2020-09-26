Собянин: мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников

Вадим Карасев

Мэрия Москвы с понедельника, 28 сентября, переведет 30% сотрудников на режим удаленной работы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, удаленный режим работы - это эффективный способ остановить распространение коронавируса.

"Я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала", - отметил Собянин.



Ранее мэр Москвы сообщил, что с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.