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Собянин: мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников

Собянин: мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников

Мэрия Москвы с понедельника, 28 сентября, переведет 30% сотрудников на режим удаленной работы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, удаленный режим работы - это эффективный способ остановить распространение коронавируса. 

"Я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала", - отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

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По материалам: uposters.ru

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