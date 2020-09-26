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Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом

Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом
Фото: М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом в столице. Он отметил, что его утренняя публикация, просьбой к пожилым людям оставаться дома вызвала много вопросов, поэтому решил ответить на самые распространенные из них.

В частности, столичного главу спросили, будут ли заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет. По словам Сергея Собянина, москвичи старшего поколения понимают всю серьезность ситуации и поездки на общественном транспорте уменьшатся, поэтому в данной мере нет необходимости.

Мэр столицы также отметил, что штрафовать пожилых граждан не будут, но напомнил об обязательном ношении масок и перчаток в местах большого скопления людей.

"Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит – выходить из дома не является нарушением. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений. Но в тоже время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать", - написал он в своем блоге.

Значительная часть вопросов к Собянину от горожан была посвящена вопросу перехода на дистанционный формат работы. По словам мэра, вопрос перехода на такой формат работы очень важен.

"Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня. Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала", - отметил Сергей Собянин.


Напомним, с 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями вновь необходимо соблюдать домашний режим как самым уязвимым категориям населения. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Соответствующие изменения внесены в указ Мэра Москвы "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности".

"Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь. Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", — написал Мэр Москвы в своем блоге.


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По материалам: uposters.ru

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