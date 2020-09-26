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София Феськова представит Россию на "Детском Евровидении"

София Феськова представит Россию на "Детском Евровидении"
Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни "Евровидение–2020", финал национального отборочного тура прошел в столице в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-служба "Академии Игоря Крутого".

"Я очень счастлива! Даже не думала, что такое может случиться: что стану финалистом. У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент — представлять Россию на международном конкурсе в Польше. Рада, что всем понравилась моя песня. Она о том, что никогда нельзя опускать руки, надо идти вперед и наполнять каждый свой день добром и счастьем", - приводит слова победителя Феськова.

В течение недели на официальном сайте "Детского Евровидения–2020" за юных артистов голосовали поклонники их талантов. Также был сформирован пул профессионального жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса: певцы Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Лена Катина, Полина Богусевич ,


В финале участвовали 11 конкурсантов из разных регионов нашей страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей.

Финал международного конкурса "Детское Евровидение–2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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