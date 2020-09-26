Стало известно, кто примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова

Влада Некрасова

. Рэпер Ice Cube примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова, который он снимает в формате screenlife для студии Universal, сообщает Collider. Вторым продюсером ленты выступит Патрик Айелло.

Ice Cube (О’Ши Джексон) американский рэпер, актер, сценарист, режиссер и композитор. Один из первопроходцев гангста-рэпа. Бывший участник N.W.A.

Пока известно только, что речь идет о научно-фантастическом триллере, в основе которого конфликт между правом на личную жизнь и внешним контролем. Названия у проекта еще нет. Съемки начнутся в конце месяца, режиссер Рич Ли, а автор сценария Кеннет Гольд.

сообщалось, что Бекмамбетов заключил с Universal контракт на производство пяти картин, снятых по разработанной им технологии screenlife, когда не только действие разворачивается на экране компьютера или смартфона, но и весь съемочный процесс также контролируется с монитора.

Этот формат набирает популярность на фоне пандемии коронавируса, поскольку позволяет снимать кино с соблюдением всех правил социального дистанцирования: члены съемочной группы и все актеры могут работать из дома.

Первый проект Тимура Бекмамбетова в технологии screenlife – фильм ужасов "Убрать из друзей" (2015) набрал 65 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в один миллион, а его фильм "Поиск" (2018) – 75 миллионов.