Светский косплей: как Ким Кардашьян, Бейонсе, Пэрис Хилтон и не только повторяли образы других звезд

Вадим Карасев

Разглядывая фотографии с красных ковровых дорожек, мы нередко хотим повторить тот или иной звездный образ. Что ж, такое желание возникает и у самих знаменитостей! Хотя к их услугам лучшие стилисты и ателье брендов, иногда им хочется просто повторить уже свершившийся успех. И тогда они выбирают образы, которые уже проверены временем. Нередко наряды в стиле других знаменитостей актрисы и певицы выбирают на костюмированные вечеринки (все мы помним, как Джессика Бил нарядилась Джастином Тимберлейком), но иногда эти образы становятся и руководством к действию при сборе на различные светские мероприятия (тут стоит упомянуть Ким Кардашьян и ее одержимость образами Шер). В нашем материале собрали лучшие неповторимые оригиналы и вполне успешные копии.

Кристина Агилера и Кайли Дженнер





Кристина Агилера/Кайли Дженнер

Яркий образ Кристины Агилеры из клипа на песню Dirty, вышедшего в 2002 году, стал одним из символов поп-культуры нулевых. Неудивительно, что интерес к нему возникает и у последующих поколений. Так, на Хэллоуин 2016 года Кайли Дженнер представила свою вариацию культового наряда в другой цветовой комбинации, но вот укладка и макияж были практически идентичны оригиналу. В семье Кардашьян — Дженнер к эпохе нулевых, очевидно, питают нежные чувства. Не так давно образ повторила и Ким Кардашьян.

Шер и Ким Кардашьян





Для Ким Кардашьян, чьи образы копируют в инстаграме, ее личной иконой стиля является Шер, о чем она неоднократно заявляла. Образы певицы Ким копирует регулярно, причем как во время светских выходов, так и для фотосессий. Сама Шер к этому относится благосклонно: оставляет эмоджи в виде сердечек под постами Ким и называет ее своей "маленькой армянской сестрой". Напомним, что у обеих звезд армянские корни.

Елизавета II и принц Филипп и Крисси Тейген и Джон Ледженд





Королева Елизавета II, принц Гарри и принц Филипп/Крисси Тейген и Джон Ледженд

Супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд и сами являются одной из самых популярных пар в мире, но этого им явно недостаточно. На Хэллоуин в 2018 году Крисси и Джон примерили узнаваемые образы королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа.

Долли Партон и Адель





Долли Партон/Адель

Британская певица Адель добилась успеха как сольная исполнительница, но, кажется, она была бы несравненной и в каком-нибудь кавер-шоу! В 2018 году Адель предстала в образе Долли Партон, популярной в 70-х кантри-певицы. Перевоплощение определенно удалось, а благодаря пышному парику и фирменному розовому костюму найти отличия и вовсе сложно.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил





Джастин Тимберлейк/Джессика Бил

Говорят, что муж и жена — одна сатана. Или дьявол, который носит... В случае с Джессикой Бил и Джастином Тимберлейком — блестящий футуристичный комбинезон! На вечеринке в честь Хэллоуина в 2019 году Джессика повторила образ своего мужа на церемонии American Music Awards в 1999 году, когда Джастин был еще в составе группы N'SYNC.

Майли Сайрус и Пэрис Хилтон





Майли Сайрус/Пэрис Хилтон

Скандальная звезда 2010-х и скандальная звезда нулевых — преемственность поколений налицо, пусть в данном случае и в обратном порядке, ведь именно Пэрис решила повторить образ Майли с церемонии VMA Awards в 2013 году.

Майли Сайрус и Гарри Стайлс





Майли Сайрус/Гарри Стайлс

Образ Майли Сайрус на той церемонии вдохновил и певца Гарри Стайлса. Он, правда, выбрал другой, еще более нашумевший костюм певицы. Латексное белье, впрочем, Гарри искать не стал, но вот над позированием и мимикой поработал на совесть.

Майли Сайрус и Кортни Кардашьян





Майли Сайрус/Кортни Кардашьян

Еще один культовый образ Майли — из клипа Wrecking Ball — также уже часто пародировался в поп-культуре. Свою версию представила и Кортни Кардашьян. Фото она сделала в специальном трейлере, который курсировал по Лос-Анджелесу как часть промокампании на тот момент нового сингла Сайрус Midnight Sky. Майли трибьют оценила.

О да, королева!

— написала она в комментариях.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен и Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка





Мэри-Кейт и Эшли Олсен/Дэвид Бартка и Нил Патрик Харрис

Светлые распущенные волосы, темные готические одежды и акцент в макияже на глазах — Нил Патрик Харрис и его супруг Дэвид Бартка уловили главные черты фирменного стиля сестер Олсен. Если смотреть на снимки издалека, можно и перепутать!

Хиллари Клинтон и Кэти Перри





Хиллари Клинтон/Кети Перри

Портретное сходство этого дуэта, может быть, не так очевидно, но Кэти Перри приложила немало усилий, чтобы создать образ Хиллари Клинтон на вечеринке Кейт Хадсон в 2016 году. Это было незадолго до президентских выборов в США, на которых баллотировалась Клинтон, так что таким образом Кэти еще и выразила свои политические взгляды.

Бейонсе и Джей-Зи и Сиара и Рассел Уилсон





Бейонсе и Джей-Зи/Сиара и Рассел Уилсон

Бейонсе и Джей-Зи называют одной из самых влиятельных пар в мире шоу-бизнеса. Примерить этот статус на себя не прочь и Сиара с мужем Расселом Уилсоном — хотя бы в рамках Хэллоуина. Пара повторила образы Бейонсе и Джей-Зи из клипа Apes**t. Правда, портрет Моны Лизы на фото они заменили на портрет Барака и Мишель Обамы.

Ариана Гранде и Кортни Кардашьян





На эти снимки придется посмотреть дважды, чтобы точно понять, где кто. Кортни Кардашьян ответственно подошла к косплею и нашла не только похожее платье в стиле baby doll, но и отрепетировала взгляд через плечо — одну из фирменных поз для фото у Арианы Гранде.

RuPaul и Винни Харлоу





RuPaul/Винни Харлоу

Тот случай, когда правильный выбор костюма может изменить жизнь! После того как на вечеринке в честь Хэллоуина у Хайди Клум в 2018 году модель Винни Харлоу появилась в образе RuPaul из первой рекламной кампании MAC Viva Glam в 1995 году, она получила предложение стать лицом этой же кампании в 2019 году!

Post Malone и Рита Ора





Post Malone/Рита Ора

Рита Ора с бородой и бесчисленными татуировками? Нет, певица не сменила имидж, а весьма искусно перевоплотилась в певца Post Malone. В таком образе она выступала на вечеринке KISS Haunted House Party в 2018 году и просто покорила публику.

Билли Айлиш и Нина Добрев





Билли Айлиш/Нина Добрев

Билли Айлиш стала настоящей сенсацией в мире музыки и закономерно оказала влияние и на моду. Неудивительно, что на Хэллоуин в 2019 году образ юной певицы был одним из самых популярных, в том числе и среди знаменитостей. Один из самых удачных косплеев получился у Нины Добрев.

Джоан Джетт и Кайя Гербер





Джоан Джетт/Кайя Гербер

Умение перевоплощаться — важный навык для модели. Свои способности Кайя Гербер продемонстрировала и на праздновании Хэллоуина, когда повторила образ панк-рок-певицы Джоан Джетт, исполнительницы знаменитого хита I Love Rock 'n' Roll.

Джаред Лето и Минди Калинг





Джаред Лето/Минди Калинг

Бал Met Gala в этом году не состоялся, но пользователи сети не оставили себя без праздника. Они запустили флешмоб и сами стали повторять культовые наряды с красной дорожки мероприятия. Примкнули к нему и некоторые знаменитости. Минди Калинг повторила образ Джареда Лето, который повторил подиумный образ с показа Gucci.

Лиза Боне и Бейонсе





Лиза Боне/Бейонсе

В отличие от многих звезд, которые играют в двойников на Хэллоуин, Бейонсе переоделась другим человеком на собственный день рождения. Вдохновением для образа послужила Лиза Боне. Дочь Лизы, Зои Кравиц, была так впечатлена сходством, что даже обратилась к Бейонсе:

Я что, и твой ребенок тоже?

Грейс Коддингтон и Анна Винтур и Ким Кардашьян и Джойс Бонелли





Грейс Коддингтон и Анна Винтур/Джойс Бонелли и Ким Кардашьян

Пока миллионы инстадив по всему миру пытаются скопировать образ Ким Кардашьян, она сама не прочь поэкспериментировать со своим образом. Так, в 2014 году Ким и визажист Джойс Бонелли переоделись в культовых персон мира моды — Анну Винтур и Грейс Коддингтон.

Кара Делевинь и Кейт Мосс





Кара Делевинь/Кейт Мосс

Супермодели 90-х были примером для подражания для миллионов девушек. Но, похоже, к новому поколению моделей они относятся без ревности. Так, Кейт Мосс отметилась трибьютом Каре Делевинь. В образе звезды подиума 2010-х она пришла на Хэллоуин в 2014 году. Надо полагать, Кара, только начинавшая тогда карьеру, почла это за честь.

Эли Вонг и Оливия Манн





Эли Вонг/Оливия Манн

На Хэллоуин в 2018 году Оливия Манн решила повторить образ героини Эли Вонг из ее шоу для Netflix "Так себе жена", где она шутит про беременность и материнство. Беременность, к слову, тоже была частью костюма, как и нунчаки, которые Манн раздобыла для образа. Хотя нескольких подписчиков сбить с толку Оливии все-таки удалось.

Крис Дженнер и Лили Аллен





Крис Дженнер/Лили Аллен

Возможно, Хайди Клум, которая известна своими грандиозными костюмами на Хэллоуин, ожидала большего от своей гостьи, но Лили Аллен решила особо не вкладываться в свой наряд и обошлась простым спортивным костюмом. Впрочем, роль играют детали — стоило лишь показать любовь к селфи, и вот — образ Крис Дженнер вполне узнаваем!

Крис Дженнер и Хлое Кардашьян





Крис Дженнер/Хлое Кардашьян

Ну а вот дочь Крис, Хлое Кардашьян, выбрала более нарядный образ своей мамы. Для фото она позировала в наряде от Versace. Кстати, косплеить маму уже почти стало ее хобби. Переодеваться друг в друга было традицией клана Кардашьян — Дженнер в их реалити-шоу, которое теперь закрывается, но Хлое несколько раз выбирала пародию на Крис.

Карл Лагерфельд и Джош Дюамель





Карл Лагерфельд/Джош Дюамель и Ферги

Актер Джош Дюамель рискнул повторить образ неподражаемого Кайзера моды — Карла Лагерфельда. Ферги, которая тогда была замужем за Джошем, не осталось ничего, кроме как принять образ кошки Шупетт — главной спутницы модельера в последние годы жизни.

Снуп Дог и Тинаше





Снуп Дог/Тинаше

Американская певица и актриса Тинаше на одной из вечеринок в честь Хэллоуина повторила образ культового рэпера Снуп Дога. От массивной цепи до позы и знаменитой прически — Тинаше внимательно подошла ко всем деталям образа.

Ричард Брэнсон и Тайра Бэнкс





Ричард Брэнсон/Тайра Бэнкс

Хочешь быть миллионером — стань им! Хотя бы на пару часов. Не иначе как Тайра верит в силу визуализации. Впрочем, жаловаться на достаток знаменитой модели и ведущей шоу America's Next Top Model вряд ли приходится — ее состояние оценивается в 90 миллионов долларов. Но Бэнкс как-то называла Брэнсона своим "бизнес-героем", так что выбор образа вполне понятен.