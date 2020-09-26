Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%

Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%
Минэкономразвития России сохраняет прогноз по индексации сетевых тарифов для населения на 5% ежегодно в 2020-2023 годах для снижения объема перекрестного субсидирования, для остальных потребителей - на 3%, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макропрогнозе МЭР.

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020–2023 годов составит не более 3% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам, говорится в документе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%
Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%
Создатель «Новичка»: Скрипалей отравили фентанилом, а Навального — ничем
Создатель «Новичка»: Скрипалей отравили фентанилом, а Навального —
Эксперт рассказал, как повлияет на курс рубля выплата налогов
Эксперт рассказал, как повлияет на курс рубля выплата налогов
Шапша начал формировать состав нового правительства Калужской области
Шапша начал формировать состав нового правительства Калужской области
Возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски приняла участие в показе Hugo Boss вместе с Ириной Шейк
Возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски приняла участие в показе
Придется раскошелиться. Анонсирован рост тарифа на электроэнергию
Придется раскошелиться. Анонсирован рост тарифа на электроэнергию
Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков Ан-26 под Харьковом
Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков Ан-26 под Харьковом
Юношеский симфонический оркестр Башмета отправляется в турне по России
Юношеский симфонический оркестр Башмета отправляется в турне по России
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2020 года
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2020 года
На трассе в Приморье грузовик налетел на группу детей — погибла девочка
На трассе в Приморье грузовик налетел на группу детей — погибла
Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала суперзвездой в сети
Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала

Топ на сегодня

Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Инаугурация Лукашенко — точка невозврата или незначительный ритуал?
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача
Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача
Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!
Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!
Губернатору Ровенщины хочется еще больше своей рекламы на Pornhub
Губернатору Ровенщины хочется еще больше своей рекламы на Pornhub

Еще по теме

Придется раскошелиться. Анонсирован рост тарифа на электроэнергию
Тарифы электросетей для населения вырастут больше, чем для промышленности
В МЭРТ прогнозируют рост тарифов на 20% в 2018 году
МЭР: рост грузовых и пассажирских тарифов РЖД в 2017-2019 годах составит 4%