Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%

Анастасия Иванова

Минэкономразвития России сохраняет прогноз по индексации сетевых тарифов для населения на 5% ежегодно в 2020-2023 годах для снижения объема перекрестного субсидирования, для остальных потребителей - на 3%, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макропрогнозе МЭР.

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020–2023 годов составит не более 3% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам, говорится в документе.