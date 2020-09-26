Time внес в список самых влиятельных людей года основателей движения Black Lives Matter и рекордное количество медиков и ученых

Алексей Вольцев

Журнал Time внес в свой ежегодный список сотни самых влиятельных людей мира рекордное количество врачей, медсестер и ученых, а также основателей движения Black Lives Matter.«Мы составляли список 100 самых влиятельных людей мира почти 20 лет. Но такого еще не было. Список этого года выглядит совсем не так, каким любой из нас мог представить всего шесть месяцев назад», — пишет журнал.Time отмечает, что всегда старался делать этот список зеркалом мира и тех, кто его формирует. Несмотря на присутствие в новом перечне людей, обладающих традиционной властью, — глав государств, генеральных директоров, популярных артистов, — он также включает в себя множество выдающихся, но менее известных людей, стремящихся спасти жизни, поднять человеческий дух и восстановить справедливость.Среди самых выдающихся в 2020 году людей по версии Time оказались, в частности, медики и ученые, которые исследовали новый тип коронавируса, доказали возможность его бессимптомной передачи и отважно лечили зараженных. Помимо троих основателей Black Lives Matter, Time посчитал ценным вклад в активистскую деятельность организатора феминистской забастовки в Мексике Арусси Унду.Time обращает внимание, что обычно сосредотачивается на живых людях, но в списке этого года заметно выделяются несколько умерших человек, повлиявших на события в мире. В качестве примера журнал приводит афроамериканца Джорджа Флойда, чья гибель не только послужила поводом к массовом антирасистским протестам, но и заставила людей задуматься о полицейском насилии.Что касается значимых общественно-политических фигур, то в категорию «Лидеры» поместили президента США Дональда Трампа, его главного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена, канцлера Германии Ангелу Меркель, а также руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.