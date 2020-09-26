Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Time внес в список самых влиятельных людей года основателей движения Black Lives Matter и рекордное количество медиков и ученых

Time внес в список самых влиятельных людей года основателей движения Black Lives Matter и рекордное количество медиков и ученых

Time внес в список самых влиятельных людей года основателей движения Black Lives Matter и рекордное количество медиков и ученых
Журнал Time внес в свой ежегодный список сотни самых влиятельных людей мира рекордное количество врачей, медсестер и ученых, а также основателей движения Black Lives Matter.

«Мы составляли список 100 самых влиятельных людей мира почти 20 лет. Но такого еще не было. Список этого года выглядит совсем не так, каким любой из нас мог представить всего шесть месяцев назад», — пишет журнал.

Time отмечает, что всегда старался делать этот список зеркалом мира и тех, кто его формирует. Несмотря на присутствие в новом перечне людей, обладающих традиционной властью, — глав государств, генеральных директоров, популярных артистов, — он также включает в себя множество выдающихся, но менее известных людей, стремящихся спасти жизни, поднять человеческий дух и восстановить справедливость.

Среди самых выдающихся в 2020 году людей по версии Time оказались, в частности, медики и ученые, которые исследовали новый тип коронавируса, доказали возможность его бессимптомной передачи и отважно лечили зараженных. Помимо троих основателей Black Lives Matter, Time посчитал ценным вклад в активистскую деятельность организатора феминистской забастовки в Мексике Арусси Унду.
Time обращает внимание, что обычно сосредотачивается на живых людях, но в списке этого года заметно выделяются несколько умерших человек, повлиявших на события в мире. В качестве примера журнал приводит афроамериканца Джорджа Флойда, чья гибель не только послужила поводом к массовом антирасистским протестам, но и заставила людей задуматься о полицейском насилии.

Что касается значимых общественно-политических фигур, то в категорию «Лидеры» поместили президента США Дональда Трампа, его главного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена, канцлера Германии Ангелу Меркель, а также руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Собянин: мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников
Собянин: мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников
Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
В Москве комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает на профориентационный фестиваль для подростков
В Москве комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает на
В Чеченской Республике планируют открыть 42 центра «Точка роста»
В Чеченской Республике планируют открыть 42 центра «Точка роста»
Минпросвещения России оперативно реагирует на обращения родителей, связанные с обеспечением школьников горячим питанием
Минпросвещения России оперативно реагирует на обращения родителей,
В Великобритании прочитан геном штамма плесени, из которого Александр Флеминг впервые выделил пенициллин
В Великобритании прочитан геном штамма плесени, из которого Александр
Неделя моды в Милане: Ирина Шейк, Николь Потуральски, Сьюки Уотерхаус и другие на шоу Hugo Boss
Неделя моды в Милане: Ирина Шейк, Николь Потуральски, Сьюки Уотерхаус
Некоротко о главном: дорогое лекарство от коронавируса, "слитый" разговор Путина и Макрона и инаугурация Лукашенко
Некоротко о главном: дорогое лекарство от коронавируса, "слитый"
"Огромные риски": что означает призыв Путина ограничить технологии ради традиций и морали?
"Огромные риски": что означает призыв Путина ограничить технологии
Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате
В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате

Топ на сегодня

Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной на положительную
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за Навального
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским

Еще по теме

Time не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей
Путин попал в ТОП-100 самых влиятельных людей мира Time вслед за Эрдоганом
Дженнифер Лопес стала одной из самых влиятельных женщин по версии журнала Time
Time опубликовал топ-100 самых влиятельных людей