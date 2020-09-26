Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские

В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские

В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские

В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

Мастерские появятся в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья ведется благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Главная цель – это обновление материально-технической базы в коррекционных школах, закупка оборудования для профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям. Всего в Якутии работают 22 коррекционные школы. Из них получат субсидии по нацпроекту 14 школ до 2024 года, где обучаются более 1,9 тысячи детей», – сказал представитель Минобрнауки региона.

В министерстве отметили, что планируется оборудовать столярные мастерские, мастерские агропромышленной направленности.

«Помимо того, предусмотрена закупка оборудования для обновления кабинетов психолого-педагогического сопровождения – кабинета педагога-психолога, учителя-дефектолога, логопеда и т. д. Будут оснащены компьютерные и спортивные классы, кабинеты химии, биологии, физики», – уточнил представитель регионального Минобрнауки.

«В этом году планируется оснащение двух школ и выделено свыше 15 миллионов рублей. Сейчас проведена закупка, планируем открытие мастерских до конца этого года», – добавил он.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В московском районе Царицыно построят семь образовательных учреждений
В московском районе Царицыно построят семь образовательных учреждений
В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские
В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские
Финансовый гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Губернатору Ровенщины хочется еще больше своей рекламы на Pornhub
Губернатору Ровенщины хочется еще больше своей рекламы на Pornhub
Один из "ведьмаков" отказался от участия в сериале
Один из "ведьмаков" отказался от участия в сериале
Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах
От скольких мужей дети: как «опускали» омбудсмена в парламенте Татарстана
От скольких мужей дети: как «опускали» омбудсмена в парламенте
Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача
Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача
Лунный день сегодня 26 сентября 2020 года
Лунный день сегодня 26 сентября 2020 года
Жестко! Big Hit наказали пользователя, клевещущего на BTS
Жестко! Big Hit наказали пользователя, клевещущего на BTS
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа

Топ на сегодня

Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной на положительную
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на Международной олимпиаде по информатике
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на
Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

Еще по теме

В Новгородской области в 2020 году отремонтируют мастерские двух адаптированных школ-интернатов
В Челябинской области модернизируют 25 коррекционных школ
В Тамбовском педколледже начали работу четыре современные мастерские
Череповецкий химико-технологический колледж откроет в 2021 году 4 мастерские по стандартам WorldSkills