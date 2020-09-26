В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские

Лидия Мартынова

В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

Мастерские появятся в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья ведется благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Главная цель – это обновление материально-технической базы в коррекционных школах, закупка оборудования для профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям. Всего в Якутии работают 22 коррекционные школы. Из них получат субсидии по нацпроекту 14 школ до 2024 года, где обучаются более 1,9 тысячи детей», – сказал представитель Минобрнауки региона.

В министерстве отметили, что планируется оборудовать столярные мастерские, мастерские агропромышленной направленности.

«Помимо того, предусмотрена закупка оборудования для обновления кабинетов психолого-педагогического сопровождения – кабинета педагога-психолога, учителя-дефектолога, логопеда и т. д. Будут оснащены компьютерные и спортивные классы, кабинеты химии, биологии, физики», – уточнил представитель регионального Минобрнауки.

«В этом году планируется оснащение двух школ и выделено свыше 15 миллионов рублей. Сейчас проведена закупка, планируем открытие мастерских до конца этого года», – добавил он.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.