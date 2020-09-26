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В Италии за сутки выявлено 1869 новых случаев заражения COVID-19

В Италии за сутки выявлено 1869 новых случаев заражения COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Италии за сутки было взято более 104 тысяч тестов на COVID-19, которые дали положительные результаты в 1869 случаях. Это на 43 меньше, чем днём ранее. Об этом говорится в бюллетене министерства здравоохранения страны за субботу.

Наибольшее число инфицированных выявлено в области Кампания - 274. В Ломбардии коронавирус обнаружен у 256 человек, в Лацио - у 219, а в Венето - у 216.

Точно установленными его носителями в Италии на сегодняшний день являются 48 593 человека. Количество госпитализированных с выраженными симптомами заболевания за сутки увеличилось на 9 — до 2746. В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 247 тяжелобольных (плюс три). На карантине и в домашней самоизоляции находятся ещё 45 600 бессимптомных носителей COVID-19 (плюс 863).

Признаны выздоровевшими от коронавируса 977 человек. Общее количество вылечившихся теперь составляет 223 693. За прошедшие сутки зарегистрировано 17 летальных случаев, вызванных COVID-19. Всего же в Италии его жертвами уже стали 35 818 человек.    

С начала пандемии в стране были инфицированы 308 104 человека, включая умерших и выздоровевших.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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