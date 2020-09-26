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В итальянской области Кампания нарушителей масочного режима будут штрафовать

В итальянской области Кампания нарушителей масочного режима будут штрафовать

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Губернатор итальянской области Кампания Винченцо Де Лука предупредил, что нарушителей масочного режима будут штрафовать на тысячу евро. Как пишет агентство AdnKronos об этом он объявил в видеообращении в пятницу.

«Если мы хотим сосуществовать с COVID-19, не останавливая экономическую деятельности, то должны строго соблюдать правила, несмотря на небольшие неудобства. Маски необходимо носить постоянно, находясь вне дома», — приводит его слова агентство.

Глава областной администрации предупредил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и роста кривой заражений «мы закроем всё», так как другой альтернативы нет.

В Кампании, в соответствии с распоряжением властей от 24 сентября, ношение защитных масок, в том числе и на улице, обязательно «для всех наших граждан в течение всего дня».

По словам Де Луки, «больше недопустимо встретить на улице человека без маски, подобную роскошь мы не можем себе позволить»: либо строгое соблюдение мер безопасности, либо «постепенное свёртывание экономической деятельности, закрытие ресторанов и баров», так как «третьего пути нет».   

Согласно данным министерства здравоохранения Италии, на сегодняшний день общее количество инфицированных с начала пандемии COVID -19 в Кампании составляет 11 544. Только за прошедшие сутки было выявлено 253 случая заражений. Общее число выздоровевших составляет 4 568, в то же время от коронавируса в области скончались 450 человек.

В целом же по Италии в настоящий момент наличие вируса зациксировано у 47 718 человек. Признаны выздоровевшими 222 716 человек. Общее число летальных случаев от COVID-19 — 35 801.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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