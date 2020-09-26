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В Литве заявили, что НАТО следит за ситуацией в Белоруссии

В Литве заявили, что НАТО следит за ситуацией в Белоруссии

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис встретился с председателем Военного комитета НАТО, Стюартом Пичем. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на литовской границе Североатлантического альянса и деятельность подразделений НАТО в регионе, пишет «Sputnik Литва».

Также Пранцкетис и Пич поговорили о ситуации в Белоруссии. «НАТО отслеживает и оценивает весь процесс в Белоруссии. В результате никаких ограничений или сокращений в учениях НАТО или других мероприятиях, запланированных в Литве, не планируется. Политический кризис в Белоруссии лишь в очередной раз подтвердил, что ситуация может быстро измениться, поэтому необходимо надежное и сильное сдерживание и защита НАТО», — сказал глава литовского парламента.

Сейчас с обеих сторон у границ Литвы и Белоруссии ведутся военные учения. С 14 сентября в Литве идут многосторонние учения подразделений противовоздушной обороны стран НАТО Tobruq Legacy 2020 («Наследие Тобрука — 2020») с участием около тысячи военных из подразделений вооруженных сил разных стран. На полигоне в Брестской области проходят российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020». Такие маневры организуются на постоянной основе с 2015 года.

Как уже заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, Минск усилил охрану границ с западными странами.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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