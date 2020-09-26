Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В московском районе Царицыно построят семь образовательных учреждений

В московском районе Царицыно построят семь образовательных учреждений

В московском районе Царицыно построят семь образовательных учреждений

В московском районе Царицыно по программе реновации построят семь образовательных учреждений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В их числе три школы, три детских сада, а также корпус дополнительного образования.

«Для обеспечения кварталов реновации объектами социальной сферы, и в частности образования, планируется строительство трех школ на 300, 400 и 550 мест, трех детских садов на 150, 225 и 275 мест, а также корпуса дополнительного образования», – отметил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

С 2011 года в Москве построили 382 здания образовательных учреждений, в том числе 284 детских сада и 98 школ. 246 объектов возведено за счет городского бюджета, 136 – на средства инвесторов. С начала 2020-го в эксплуатацию ввели 13 объектов образования. До конца года планируется построить еще девять детских садов и 19 школьных зданий.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В московском районе Царицыно построят семь образовательных учреждений
В московском районе Царицыно построят семь образовательных учреждений
В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские
В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские
Финансовый гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Познер рассказал, почему США считают Россию "врагом"
Губернатору Ровенщины хочется еще больше своей рекламы на Pornhub
Губернатору Ровенщины хочется еще больше своей рекламы на Pornhub
Один из "ведьмаков" отказался от участия в сериале
Один из "ведьмаков" отказался от участия в сериале
Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах
От скольких мужей дети: как «опускали» омбудсмена в парламенте Татарстана
От скольких мужей дети: как «опускали» омбудсмена в парламенте
Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача
Правительство Абхазии опровергло заявление главного санитарного врача
Лунный день сегодня 26 сентября 2020 года
Лунный день сегодня 26 сентября 2020 года
Жестко! Big Hit наказали пользователя, клевещущего на BTS
Жестко! Big Hit наказали пользователя, клевещущего на BTS
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа

Топ на сегодня

Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной на положительную
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на Международной олимпиаде по информатике
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на
Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

Еще по теме

К учебному году готово 62% образовательных учреждений Ямала
В Красногорском районе до конца года введут в эксплуатацию три детских сада
Два детских сада ввели в эксплуатацию в Подмосковье
Власти Подмосковья рассказали о строительстве новых детских садов