В московском районе Царицыно построят семь образовательных учреждений

Лидия Мартынова

В московском районе Царицыно по программе реновации построят семь образовательных учреждений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В их числе три школы, три детских сада, а также корпус дополнительного образования.

«Для обеспечения кварталов реновации объектами социальной сферы, и в частности образования, планируется строительство трех школ на 300, 400 и 550 мест, трех детских садов на 150, 225 и 275 мест, а также корпуса дополнительного образования», – отметил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

С 2011 года в Москве построили 382 здания образовательных учреждений, в том числе 284 детских сада и 98 школ. 246 объектов возведено за счет городского бюджета, 136 – на средства инвесторов. С начала 2020-го в эксплуатацию ввели 13 объектов образования. До конца года планируется построить еще девять детских садов и 19 школьных зданий.